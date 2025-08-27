Κοστίζει ζωές η υποστελέχωση στα νησιά – Το τραγικό συμβάν στην Αίγινα

Το περιστατικό θανάτου μιας 79χρονης στην Αίγινα αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης της προνοσοκομειακής φροντίδας στα ελληνικά νησιά. Πολλά Κέντρα Υγείας δεν διαθέτουν 24ωρη κάλυψη λόγω έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή κατοίκων και τουριστών