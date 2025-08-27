Κοστίζει ζωές η υποστελέχωση στα νησιά – Το τραγικό συμβάν στην Αίγινα
YGEIAMOU.GR
Ασθενοφόρα Διασώστες Ελλείψεις προσωπικού Νησιά Υποστελέχωση

Κοστίζει ζωές η υποστελέχωση στα νησιά – Το τραγικό συμβάν στην Αίγινα

Το περιστατικό θανάτου μιας 79χρονης στην Αίγινα αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης της προνοσοκομειακής φροντίδας στα ελληνικά νησιά. Πολλά Κέντρα Υγείας δεν διαθέτουν 24ωρη κάλυψη λόγω έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή κατοίκων και τουριστών

Κοστίζει ζωές η υποστελέχωση στα νησιά – Το τραγικό συμβάν στην Αίγινα
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Επανέρχονται στην επικαιρότητα τα προβλήματα στελέχωσης των νησιών, με αφορμή τον θάνατο μιας 79χρονης γυναίκας στην Αίγινα η οποία κατέληξε χωρίς να προλάβει να την παραλάβει ασθενοφόρο, καθώς δεν ήταν διαθέσιμος οδηγός. Το Υπουργείο Υγείας το εφετινό καλοκαίρι έχει ενισχύσει τα νησιά με γιατρούς και διασώστες, με αποτέλεσμα να έχει σημειωθεί αύξηση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, παραμένουν ελλείψεις, σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές που μπορούν να αποβούν μοιραίες.

Το παράδειγμα της Αίγινας, ενός νησιού με έντονη τουριστική κίνηση και πολλά τροχαία ατυχήματα είναι ενδεικτικό της ελλιπούς υγειονομικής περίθαλψης σε συγκεκριμένα νησιά, ακόμη και εάν δεν είναι πολύ απομακρυσμένα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης