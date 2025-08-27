Κοστίζει ζωές η υποστελέχωση στα νησιά – Το τραγικό συμβάν στην Αίγινα
Το περιστατικό θανάτου μιας 79χρονης στην Αίγινα αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης της προνοσοκομειακής φροντίδας στα ελληνικά νησιά. Πολλά Κέντρα Υγείας δεν διαθέτουν 24ωρη κάλυψη λόγω έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή κατοίκων και τουριστών
Επανέρχονται στην επικαιρότητα τα προβλήματα στελέχωσης των νησιών, με αφορμή τον θάνατο μιας 79χρονης γυναίκας στην Αίγινα η οποία κατέληξε χωρίς να προλάβει να την παραλάβει ασθενοφόρο, καθώς δεν ήταν διαθέσιμος οδηγός. Το Υπουργείο Υγείας το εφετινό καλοκαίρι έχει ενισχύσει τα νησιά με γιατρούς και διασώστες, με αποτέλεσμα να έχει σημειωθεί αύξηση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, παραμένουν ελλείψεις, σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές που μπορούν να αποβούν μοιραίες.
Το παράδειγμα της Αίγινας, ενός νησιού με έντονη τουριστική κίνηση και πολλά τροχαία ατυχήματα είναι ενδεικτικό της ελλιπούς υγειονομικής περίθαλψης σε συγκεκριμένα νησιά, ακόμη και εάν δεν είναι πολύ απομακρυσμένα.
