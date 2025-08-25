T maxxing: To νέο trend που θέτει σε κίνδυνο τους (νεαρούς) άνδρες – Οι ειδικοί προειδοποιούν
T maxxing: To νέο trend που θέτει σε κίνδυνο τους (νεαρούς) άνδρες – Οι ειδικοί προειδοποιούν

Το «T maxxing» υπόσχεται περισσότερη δύναμη και αρρενωπότητα, ιδίως στο νεανικό κοινό - Όμως, οι ειδικοί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους στην υγεία

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Κατά καιρούς, νέα trends εμφανίζονται στα social media, παρασύροντας εκατομμύρια χρήστες, ανεξαρτήτως ηλικίας. Το ανησυχητικό, ωστόσο, είναι πως δεν είναι όλα αθώα ή ωφέλιμα. Κάποια, μάλιστα, μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά επιβαρυντικά για την υγεία.

Τελευταία στο επίκεντρο βρίσκεται το «testosterone» ή «T maxxing», μία τάση που παροτρύνει κυρίως εφήβους και νεαρούς άνδρες να αυξήσουν τα επίπεδα τεστοστερόνης τους, είτε με φυσικούς τρόπους (διατροφή, άσκηση, ύπνος), είτε με τη λήψη συνθετικών ορμονών.

