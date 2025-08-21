Πώς η διακοπή ορισμένων τροφών μπορεί να προκαλέσει νέες αλλεργίες – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
YGEIAMOU.GR
Αλλεργίες Έκζεμα Έντερο Έρευνες Παιδιά Πρωτεΐνες Τροφές Τροφικές Αλλεργίες

Πώς η διακοπή ορισμένων τροφών μπορεί να προκαλέσει νέες αλλεργίες – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Από γονείς που διαχειρίζονται το έκζεμα των παιδιών τους μέχρι influencers που αποφεύγουν τη γλουτένη και τα γαλακτοκομικά στο όνομα της «σωστής διατροφής», οι δίαιτες αποκλεισμού βρίσκονται παντού. Δεν είναι, όμως, τόσο αθώες, σύμφωνα με τους ειδικούς

Πώς η διακοπή ορισμένων τροφών μπορεί να προκαλέσει νέες αλλεργίες – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
ygeiamou.gr team
Οι δίαιτες αποκλεισμού έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, η απομάκρυνση ορισμένων τροφών από τη διατροφή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που το ανοσοποιητικό μας σύστημα αντιδρά, ακόμη και να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η διακοπή κάποιων τροφών από τη διατροφή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά, όταν οι τροφές επιστρέφουν στο διαιτολόγιο. Σε ορισμένα άτομα, ιδιαίτερα σε εκείνα με ιστορικό τροφικών αλλεργιών, η απώλεια ανοχής μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες αντιδράσεις – ακόμη και απειλητική για τη ζωή αναφυλαξία.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης