Πώς η διακοπή ορισμένων τροφών μπορεί να προκαλέσει νέες αλλεργίες – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Από γονείς που διαχειρίζονται το έκζεμα των παιδιών τους μέχρι influencers που αποφεύγουν τη γλουτένη και τα γαλακτοκομικά στο όνομα της «σωστής διατροφής», οι δίαιτες αποκλεισμού βρίσκονται παντού. Δεν είναι, όμως, τόσο αθώες, σύμφωνα με τους ειδικούς
Οι δίαιτες αποκλεισμού έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, η απομάκρυνση ορισμένων τροφών από τη διατροφή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που το ανοσοποιητικό μας σύστημα αντιδρά, ακόμη και να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η διακοπή κάποιων τροφών από τη διατροφή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά, όταν οι τροφές επιστρέφουν στο διαιτολόγιο. Σε ορισμένα άτομα, ιδιαίτερα σε εκείνα με ιστορικό τροφικών αλλεργιών, η απώλεια ανοχής μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες αντιδράσεις – ακόμη και απειλητική για τη ζωή αναφυλαξία.
