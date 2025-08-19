Άγιος Σάββας: «Στα μαχαίρια» εργαζόμενοι και Υπουργείο Υγείας για τον ασπέργιλλο
Η ύπαρξη του μύκητα διαπιστώθηκε από το νοσοκομείο και η κινητοποίηση ήταν άμεση - Μέτρα ελήφθησαν από την κατασκευάστρια εταιρεία

Σε κόντρα για δυνατά … νεύρα έχει εξελιχθεί μεταξύ εργαζομένων και Υπουργείου Υγείας η διαπίστωση ύπαρξης ασπέργιλλου, ενός εν δυνάμει θανατηφόρου μύκητα, στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», ενώ ολοκληρώνονται έργα ανακαίνισης των χειρουργείων.

Μετά τις καταγγελίες των εργαζομένων για διασπορά ασπέργιλλου και άλλων ειδών μυκήτων στο νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς και καταγραφή ασπεργίλλωσης τουλάχιστον σε μία ασθενή, τόσο ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όσο και η 1η Υγειονομική Περιφέρεια έσπευσαν να διαψεύσουν τις καταγγελίες.

