«Δες αυτό που δεν φαίνεται»: Με το βλέμμα στις αόρατες μάχες των ανθρώπων με σκληρόδερμα

Στις 29 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκληροδέρματος, η FESCA (Federation of European Scleroderma Associations) υιοθετεί το φετινό θέμα «Δες αυτό που δεν φαίνεται»( See the unseen), αναδεικνύοντας τις εμπειρίες ασθενών, φροντιστών και επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά τις προκλήσεις της νόσου με αξιοπρέπεια, επιμονή και ελπίδα.Το σκληρόδερμα είναι μια σπάνια, χρόνια και συστηματική αυτοάνοση νόσος που επηρεάζει το δέρμα, τα αιμοφόρα αγγεία και τα εσωτερικά όργανα. Η νόσος αυτή αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν με αυτήν, όμως πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει μια ιστορία δύναμης και ανθεκτικότητας.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr