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Περίπου 15.000 συλλήψεις στις διαδηλώσεις για την ακρίβεια και την παιδεία στη Γαλλία, πάνω από 3.000 ποινικές διώξεις
Περίπου 15.000 συλλήψεις στις διαδηλώσεις για την ακρίβεια και την παιδεία στη Γαλλία, πάνω από 3.000 ποινικές διώξεις
Στοιχεία του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν – Μεταξύ των συλληφθέντων 2.661 ανήλικοι, ενώ επιβλήθηκαν 466 ποινές φυλάκισης
Σε περίπου 15.000 ανέρχονται οι συλλήψεις στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των πρόσφατων μαζικών κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας και των ξεχωριστών μαθητικών διαδηλώσεων για την κατάσταση στην εκπαίδευση, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στο κοινοβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.
Ο Γάλλος υπουργός διευκρίνισε ότι 7.184 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2.661 ανήλικοι, τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο των διαδηλώσεων κατά του υψηλού κόστους ζωής, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε Σαββατοκύριακο από τις 17 Οκτωβρίου. Ορισμένες από τις συγκεντρώσεις συνοδεύτηκαν από βίαια επεισόδια.
Παράλληλα, περίπου 8.000 συλλήψεις καταγράφηκαν στις μαθητικές κινητοποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τις συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ο υπουργός επισήμανε ότι περίπου τα δύο τρίτα των συγκεκριμένων αριθμών συνδέονται με τα γεγονότα μίας μόνο ημέρας, της 17ης Οκτωβρίου, όταν οι διαδηλώσεις είχαν σημαδευτεί από εκτεταμένα επεισόδια.
Ωστόσο, διευκρίνισε ότι από τις περίπου 8.000 συλλήψεις στις μαθητικές διαδηλώσεις προέκυψαν μόλις τρεις προφυλακίσεις.
Όπως εξήγησε, και οι τρεις περιπτώσεις αφορούσαν ενήλικους που κατηγορούνταν για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών ή εργαζομένων στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Ο Γάλλος υπουργός διευκρίνισε ότι 7.184 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2.661 ανήλικοι, τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο των διαδηλώσεων κατά του υψηλού κόστους ζωής, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε Σαββατοκύριακο από τις 17 Οκτωβρίου. Ορισμένες από τις συγκεντρώσεις συνοδεύτηκαν από βίαια επεισόδια.
Παράλληλα, περίπου 8.000 συλλήψεις καταγράφηκαν στις μαθητικές κινητοποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τις συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Πάνω από 3.000 ποινικές διώξεις και 466 ποινές φυλάκισηςΣύμφωνα με τον Νταρμανέν, οι συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τις σαββατιάτικες κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας οδήγησαν στην άσκηση ποινικών διώξεων σε 3.053 υποθέσεις, ενώ επιβλήθηκαν συνολικά 466 ποινές φυλάκισης.
Ο υπουργός επισήμανε ότι περίπου τα δύο τρίτα των συγκεκριμένων αριθμών συνδέονται με τα γεγονότα μίας μόνο ημέρας, της 17ης Οκτωβρίου, όταν οι διαδηλώσεις είχαν σημαδευτεί από εκτεταμένα επεισόδια.
Μόλις τρεις προφυλακίσεις από τις 8.000 συλλήψεις στις μαθητικές διαδηλώσειςΑναφερόμενος ξεχωριστά στο μαθητικό κίνημα, ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι ο αριθμός των συλλήψεων ήταν περίπου αντίστοιχος με εκείνον των κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας.
Ωστόσο, διευκρίνισε ότι από τις περίπου 8.000 συλλήψεις στις μαθητικές διαδηλώσεις προέκυψαν μόλις τρεις προφυλακίσεις.
Όπως εξήγησε, και οι τρεις περιπτώσεις αφορούσαν ενήλικους που κατηγορούνταν για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών ή εργαζομένων στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
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