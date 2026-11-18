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Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν εισαγγελέα που ερευνούσε εκλογικά αδικήματα στη Γουατεμάλα
Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν εισαγγελέα που ερευνούσε εκλογικά αδικήματα στη Γουατεμάλα
Ένοπλοι σε μοτοσικλέτα την πυροβόλησαν ενώ πήγαινε στη δουλειά της – Κλιμακώνεται η βία ενόψει των εκλογών του 2027
Στόχος ένοπλης επίθεσης έγινε εισαγγελέας αρμόδια για τη διερεύνηση εκλογικών αδικημάτων στη Γουατεμάλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυροβολισμούς στην πρωτεύουσα της χώρας τη Δευτέρα (16/11). Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω έξαρσης της βίας στο κράτος της Κεντρικής Αμερικής, λίγους μήνες πριν από τις γενικές εκλογές του Ιουνίου 2027, ενώ η κυβέρνηση καταδίκασε την επίθεση ως πλήγμα κατά των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, πρόκειται για την εισαγγελέα Λισέτ Μασαριέγκος, η οποία δέχθηκε πυροβολισμούς από ενόπλους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, την ώρα που κατευθυνόταν στην εργασία της.
Την επίθεση επιβεβαίωσαν τόσο η κυβέρνηση όσο και η εισαγγελική αρχή της Γουατεμάλας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους δράστες ή τα κίνητρά τους.
Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» την επίθεση, τονίζοντας ότι πρόκειται για «σοβαρή επίθεση όχι μόνο εναντίον μιας λειτουργού της δικαιοσύνης, αλλά επίσης εναντίον των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου».
Από την πλευρά της, η εισαγγελία χαρακτήρισε το περιστατικό επίθεση εναντίον ολόκληρου του δικαστικού συστήματος και διαμήνυσε ότι «καμιά πράξη βίας δεν θα φρενάρει ούτε θα πλήξει» το έργο της, τη διεξαγωγή ερευνών και την άσκηση ποινικών διώξεων.
Οι εκλογές θα αναδείξουν τον διάδοχο του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας λόγω της δραστηριότητας οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.
Στις αρχές Νοεμβρίου, ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Χούλιο Πορτίγιο και τρεις αστυνομικοί δολοφονήθηκαν στην ανατολική περιφέρεια Σακάπα.
Στην περιοχή δρα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πρόσφατα «τρομοκρατική οργάνωση».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, πρόκειται για την εισαγγελέα Λισέτ Μασαριέγκος, η οποία δέχθηκε πυροβολισμούς από ενόπλους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, την ώρα που κατευθυνόταν στην εργασία της.
Την επίθεση επιβεβαίωσαν τόσο η κυβέρνηση όσο και η εισαγγελική αρχή της Γουατεμάλας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους δράστες ή τα κίνητρά τους.
Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» την επίθεση, τονίζοντας ότι πρόκειται για «σοβαρή επίθεση όχι μόνο εναντίον μιας λειτουργού της δικαιοσύνης, αλλά επίσης εναντίον των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου».
Από την πλευρά της, η εισαγγελία χαρακτήρισε το περιστατικό επίθεση εναντίον ολόκληρου του δικαστικού συστήματος και διαμήνυσε ότι «καμιά πράξη βίας δεν θα φρενάρει ούτε θα πλήξει» το έργο της, τη διεξαγωγή ερευνών και την άσκηση ποινικών διώξεων.
🔴 Atentado armado contra Lisseth Noemí Mazariegos, fiscal de Delitos Electorales del MP.— Sapta Digital (@SaptaDigital) November 17, 2026
El ataque ocurrió esta mañana en el Anillo Periférico, zona 7 cuando sujetos en motocicleta dispararon contra su vehículo.
La fiscal resultó herida en la pierna izquierda y fue trasladada… pic.twitter.com/SMhabS4qwi
Κύμα βίας ενόψει των γενικών εκλογών του 2027Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Γουατεμάλα, όπου τον Ιούνιο του 2027 πρόκειται να διεξαχθούν γενικές εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου, μελών του κοινοβουλίου και δημάρχων.
Οι εκλογές θα αναδείξουν τον διάδοχο του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας λόγω της δραστηριότητας οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.
Στις αρχές Νοεμβρίου, ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Χούλιο Πορτίγιο και τρεις αστυνομικοί δολοφονήθηκαν στην ανατολική περιφέρεια Σακάπα.
Στην περιοχή δρα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πρόσφατα «τρομοκρατική οργάνωση».
Κατάσταση πολιορκίας και ανάπτυξη στρατού σε δύο περιοχέςΜετά τα πρόσφατα αιματηρά περιστατικά, ο πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο αποφάσισε το Σάββατο (14/11) να επιβάλει κατάσταση πολιορκίας στη Σακάπα και στη γειτονική περιφέρεια Ισαβάλ, επιδιώκοντας να περιορίσει τη δράση των ένοπλων εγκληματικών οργανώσεων.
Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, διέταξε επίσης την ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων στις δύο περιοχές, με στόχο την αντιμετώπιση της βίας.
Η επίθεση κατά της εισαγγελέως στην πρωτεύουσα προστίθεται στα περιστατικά που έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στη Γουατεμάλα, ενόψει μιας κρίσιμης εκλογικής χρονιάς.
Η επίθεση κατά της εισαγγελέως στην πρωτεύουσα προστίθεται στα περιστατικά που έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στη Γουατεμάλα, ενόψει μιας κρίσιμης εκλογικής χρονιάς.
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