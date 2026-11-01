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Εκρήξεις σε δύο τάνκερ μετά από πρόσκρουση σε νάρκες στο Στενό του Ορμούζ
Εκρήξεις σε δύο τάνκερ μετά από πρόσκρουση σε νάρκες στο Στενό του Ορμούζ
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα δεξαμενόπλοια είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισής τους και προσπαθούσαν να περάσουν κρυφά με την υποστήριξη του αμερικανικού στρατού
Εκρήξεις σημειώθηκαν σε δύο τάνκερ στο Στενό του Ορμούζ, όταν προσέκρουσαν σε νάρκες ενώ ακολουθούσαν «μη εγκεκριμένη διαδρομή», σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν
Oι ιρανικές αρχές σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν και μετέδωσε το Αljazeera, αναφέρουν ότι τα πλοία ακολουθούσαν μια «μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή» μέσω του στενού.
Ανέφεραν επίσης ότι τα δεξαμενόπλοια είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισής τους και ακινητοποιήθηκαν μετά τις εκρήξεις.
Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν από το Στενό και έχει επιτεθεί σε πλοία που, όπως ισχυρίζεται, παραβιάζουν τους περιορισμούς αυτούς, καθώς επιδιώκει να επιβάλει τον έλεγχό του επί της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού και να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ.
Oι ιρανικές αρχές σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν και μετέδωσε το Αljazeera, αναφέρουν ότι τα πλοία ακολουθούσαν μια «μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή» μέσω του στενού.
Ανέφεραν επίσης ότι τα δεξαμενόπλοια είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισής τους και ακινητοποιήθηκαν μετά τις εκρήξεις.
Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν από το Στενό και έχει επιτεθεί σε πλοία που, όπως ισχυρίζεται, παραβιάζουν τους περιορισμούς αυτούς, καθώς επιδιώκει να επιβάλει τον έλεγχό του επί της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού και να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ.
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