Περίπου 20 νεκροί από βομβαρδισμό στρατοπέδου ανταρτών στα σύνορα της Βενεζουέλας με την Κολομβία
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Κολομβία

Περίπου 20 νεκροί από βομβαρδισμό στρατοπέδου ανταρτών στα σύνορα της Βενεζουέλας με την Κολομβία

Η οργάνωση Fundaredes καταγγέλλει επίθεση του στρατού κατά του ELN, εννέα σοροί έχουν εντοπιστεί - Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση

Περίπου 20 νεκροί από βομβαρδισμό στρατοπέδου ανταρτών στα σύνορα της Βενεζουέλας με την Κολομβία
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Βομβαρδισμός στρατοπέδου ανταρτών της κολομβιανής οργάνωσης ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης) στην πολιτεία Απούρε της δυτικής Βενεζουέλας είχε ως αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς, όπως ανέφερε χθες Σάββατο η μη κυβερνητική οργάνωση Fundaredes στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

H Fundaredes κοινοποίησε στο AFP βίντεο στο οποίο διακρίνονται πτώματα και ό,τι απέμεινε από το βομβαρδισμένο στρατόπεδο σε δασική έκταση της Απούρε, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία.

Ο απολογισμός των νεκρών της επίθεσης ανέρχεται σε περίπου 20, σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΚΟ Χαβιέρ Ταρασόνα, υπάλληλος της Fundaredes μέτρησε εννέα πτώματα. Επεσήμανε ότι πρόκειται για τον πρώτο βομβαρδισμό που εξαπολύουν οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας εναντίον του ELN», της ισχυρότερης οργάνωσης ανταρτών στην αμερικανική ήπειρο μετά τον αφοπλισμό του μεγαλύτερου μέρους των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) το 2016.



Η Κολομβία και η Βενεζουέλα μοιράζονται πορώδη σύνορα 2.219 χιλιομέτρων, κατά μήκος των οποίων ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και το λαθρεμπόριο.

Η Μπογοτά κατηγορούσε εδώ και καιρό τις αρχές της Βενεζουέλας ότι προσέφεραν καταφύγιο σε μαχητές παράνομων οργανώσεων που δρουν στην Κολομβία.

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Με την υποστήριξη των ΗΠΑ, ο Κολομβιανός πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ένοπλων ομάδων που χρηματοδοτούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η Βενεζουέλα έχει επίσης ευθυγραμμιστεί με τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης τον Ιανουάριο.
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