Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έγινε ο πρώτος Πάπας στην ιστορία που ψήφισε σε εκλογές των ΗΠΑ

Ο γεννημένος στο Σικάγο ποντίφικας υπέβαλε ψηφοδέλτιο μέσω ταχυδρομείου στο Σικάγο εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου





Όπως επιβεβαίωσε σήμερα (30/10) το Βατικανό ο γεννημένος στο Σικάγο ποντίφικας υπέβαλε ψηφοδέλτιο μέσω ταχυδρομείου στο Σικάγο εν όψει των







Σύμφωνα με τη δήλωση, είχε επίσης ψηφίσει ενώ ζούσε στο Περού, όπου έζησε ως ιεραπόστολος και επίσκοπος για πάνω από 20 χρόνια. όποτε είχε το δικαίωμα.



«Ο Άγιος Πατέρας εκφράζει την πίστη του στο δικαίωμα και το καθήκον των πολιτών να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες», σημειώνεται στην ανακοίνωση.



Pope Leo XIV has voted in the midterm elections of the United States, expressing his “belief in the right and the duty of citizens to participate in democratic processes.” The Holy See Press Office announced on Friday that Pope Leo XIV, an American citizen, "has exercised his right to vote as a United States citizen, whenever he was eligible to do so." The Press Office confirmed that, “in keeping with this long-standing practice of civic participation, he has submitted his mail-in ballot in Chicago.” “The Holy Father has also confirmed that, during his years of residence in Peru he exercised his right to vote whenever he was eligible to do so,” noted the statement. — Vatican News (@VaticanNews) October 30, 2026 Σε αυτές τις εκλογές, οι ψηφοφόροι του Ιλινόις αποφασίζουν αν θα εκλέξουν τον κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ, για τρίτη θητεία, ενώ παράλληλα καλύπτουν μια κενή θέση στη Γερουσία των ΗΠΑ μετά την αποχώρηση του μακροχρόνιου καθολικού δημοκράτη Ντικ Ντάρμπιν.



Η ψήφος του Πάπα αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα «Chicago Sun-Times», η οποία επικαλέστηκε τον επικεφαλής του προσωπικού στο γραφείο του γραμματέα της κομητείας Γουίλ, ο οποίος ανέφερε ότι ο ποντίφικας, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε διεύθυνση στο Νιου Λένοξ, ζήτησε ψηφοδέλτιο μέσω ταχυδρομείου στις 3 Οκτωβρίου.



Κλείσιμο



Δεν είναι σαφές πώς παρέδωσε το ψηφοδέλτιο. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Πάπα, ο Τζον Πρεβόστ, βρισκόταν αυτή την εβδομάδα στη Ρώμη συνοδεύοντας ενορίτες από την εκκλησία του Αγίου Ιούδα, μια ενορία που διοικείται από τους Αυγουστινιανούς στο Νιου Λένοξ του Ιλινόις. Ο μεγαλύτερος Πρεβόστ παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία εκεί, ενώ ο Πάπας είχε δώσει ομιλία στην ενορία το 2024, όταν ήταν ακόμη καρδινάλιος.



Στο παρελθόν ο Πρεβόστ έχει ψηφίσει υπέρ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών Σύμφωνα με τα αρχεία της Εκλογικής Επιτροπής της Πολιτείας του Ιλινόις, από το 2000, ο Ρόμπερτ Πρεβόστ έχει ψηφίσει σε πέντε προκριματικές εκλογές, ζητώντας ψηφοδέλτια των Δημοκρατικών δύο φορές και των Ρεπουμπλικάνων τρεις φορές.



Τα αρχεία δεν αναφέρουν ποιους υποψηφίους υποστήριξε. Οι ψηφοφόροι του Ιλινόις πρέπει να δηλώσουν την κομματική τους προτίμηση για να λάβουν ψηφοδέλτιο για τις προκριματικές εκλογές. Δεν απαιτείται τέτοια δήλωση στις γενικές εκλογές.



Πάπας Λέων ΙΔ΄ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Πάπας που ψήφισε σε γενικές εκλογές των ΗΠΑ , αποστέλλοντας ταχυδρομικά το ψηφοδέλτιό του για της ενδιάμεσες εκλογές της χώρας.Όπως επιβεβαίωσε σήμερα (30/10) το Βατικανό ο γεννημένος στο Σικάγο ποντίφικας υπέβαλε ψηφοδέλτιο μέσω ταχυδρομείου στο Σικάγο εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, επικαλούμενο τη μακροχρόνια πίστη του στην πολιτική συμμετοχή.Ο Πάπας Λέων, πρώην Ρόμπερτ Πρεβόστ, «άσκησε το δικαίωμα ψήφου του ως πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών» και το έκανε «όποτε είχε το δικαίωμα να το πράξει», ανέφερε το γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας.Σύμφωνα με τη δήλωση, είχε επίσης ψηφίσει ενώ ζούσε στο Περού, όπου έζησε ως ιεραπόστολος και επίσκοπος για πάνω από 20 χρόνια. όποτε είχε το δικαίωμα.«Ο Άγιος Πατέρας εκφράζει την πίστη του στο δικαίωμα και το καθήκον των πολιτών να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες», σημειώνεται στην ανακοίνωση.Σε αυτές τις εκλογές, οι ψηφοφόροι του Ιλινόις αποφασίζουν αν θα εκλέξουν τον κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ, για τρίτη θητεία, ενώ παράλληλα καλύπτουν μια κενή θέση στη Γερουσία των ΗΠΑ μετά την αποχώρηση του μακροχρόνιου καθολικού δημοκράτη Ντικ Ντάρμπιν.Η ψήφος του Πάπα αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα «Chicago Sun-Times», η οποία επικαλέστηκε τον επικεφαλής του προσωπικού στο γραφείο του γραμματέα της κομητείας Γουίλ, ο οποίος ανέφερε ότι ο ποντίφικας, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε διεύθυνση στο Νιου Λένοξ, ζήτησε ψηφοδέλτιο μέσω ταχυδρομείου στις 3 Οκτωβρίου.Το αίτημα υποβλήθηκε μόλις 10 ημέρες πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικού όγκου από τον δεξιό του πνεύμονα. Μετά το εξιτήριο που έλαβε από το νοσοκομείο στις 17 Οκτωβρίου ο Πάπας έχει αρχίσει σταδιακά να επαναλαμβάνει τις δραστηριότητές του στο Βατικανό.Δεν είναι σαφές πώς παρέδωσε το ψηφοδέλτιο. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Πάπα, ο Τζον Πρεβόστ, βρισκόταν αυτή την εβδομάδα στη Ρώμη συνοδεύοντας ενορίτες από την εκκλησία του Αγίου Ιούδα, μια ενορία που διοικείται από τους Αυγουστινιανούς στο Νιου Λένοξ του Ιλινόις. Ο μεγαλύτερος Πρεβόστ παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία εκεί, ενώ ο Πάπας είχε δώσει ομιλία στην ενορία το 2024, όταν ήταν ακόμη καρδινάλιος.Σύμφωνα με τα αρχεία της Εκλογικής Επιτροπής της Πολιτείας του Ιλινόις, από το 2000, ο Ρόμπερτ Πρεβόστ έχει ψηφίσει σε πέντε προκριματικές εκλογές, ζητώντας ψηφοδέλτια των Δημοκρατικών δύο φορές και των Ρεπουμπλικάνων τρεις φορές.Τα αρχεία δεν αναφέρουν ποιους υποψηφίους υποστήριξε. Οι ψηφοφόροι του Ιλινόις πρέπει να δηλώσουν την κομματική τους προτίμηση για να λάβουν ψηφοδέλτιο για τις προκριματικές εκλογές. Δεν απαιτείται τέτοια δήλωση στις γενικές εκλογές.

Ενώ ήταν εγγεγραμμένος στην Κομητεία Κουκ, η οποία έχει έντονη δημοκρατική πλειοψηφία, ο Πρεβόστ ζήτησε ψηφοδέλτια για τις δημοκρατικές προκριματικές εκλογές το 2008 και το 2010. Αφού μετακόμισε στην πιο συντηρητική προαστιακή Κομητεία Γουίλ, ζήτησε ψηφοδέλτια για τις ρεπουμπλικανικές προκριματικές εκλογές το 2012, το 2014 και το 2016.



Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι υπέβαλε ψηφοδέλτια σε όλες τις γενικές εκλογές από το 2000, εκτός από αυτές του 2020 και του 2022.



Συγκρούσεις με τον Τραμπ Όπως αναφέρει δημοσίευμα του AP, από τότε που έγινε πάπας, ο Λέων έχει δεχτεί κριτική από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, επειδή καταδίκασε επανειλημμένα τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και ζήτησε την αξιοπρεπή μεταχείριση των μεταναστών.



Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Λέο «αδύναμο» και «όμηρο της ριζοσπαστικής αριστεράς». Απαντώντας στη δημόσια επίπληξη του Τραμπ, ο Πάπας τόνισε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς την Αλγερία: «Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ ούτε να εκφράζω δυνατά το μήνυμα του Ευαγγελίου, για το οποίο εργάζεται η Εκκλησία». «Θα συνεχίσω να εκφράζω με σθένος την αντίθεσή μου στον πόλεμο, επιδιώκοντας την προώθηση της ειρήνης, του διαλόγου και του πολυμερισμού μεταξύ των κρατών, προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα», πρόσθεσε.



Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αντρών έχει υποχωρήσει.