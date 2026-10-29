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Επεισόδιο στη Βουλή της Αρμενίας: Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια, δείτε βίντεο
Επεισόδιο στη Βουλή της Αρμενίας: Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια, δείτε βίντεο
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας βουλευτής έπεσε στο πάτωμα, ενώ η συνεδρίαση διακόπηκε
Επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή της Αρμενίας, όταν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος «Πολιτική Σύμβαση» και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κοινοβουλευτική συνεδρίαση.
Το επεισόδιο έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του βουλευτή Ταρόν Τσαχογιάν, ο οποίος προέβη σε σχόλια σε βάρος της αντιπολίτευσης. Ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον Ναρέκ Καραπετιάν, επικεφαλής της παράταξης «Ισχυρή Αρμενία», με τους τόνους να ανεβαίνουν μέσα στην αίθουσα.
Βουλευτές της αντιπολίτευσης πλησίασαν το βήμα, όπου βρισκόταν ο Τσαχογιάν, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή.
Δείτε βίντεο:
Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στους διαδρόμους του κοινοβουλίου, όπου χρειάστηκε η παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας.
Το επεισόδιο έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του βουλευτή Ταρόν Τσαχογιάν, ο οποίος προέβη σε σχόλια σε βάρος της αντιπολίτευσης. Ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον Ναρέκ Καραπετιάν, επικεφαλής της παράταξης «Ισχυρή Αρμενία», με τους τόνους να ανεβαίνουν μέσα στην αίθουσα.
Βουλευτές της αντιπολίτευσης πλησίασαν το βήμα, όπου βρισκόταν ο Τσαχογιάν, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή.
Δείτε βίντεο:
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας βουλευτής έπεσε στο πάτωμα, ενώ η συνεδρίαση διακόπηκε εξαιτίας της έντασης.
Armenia's parliament briefly turned into Fight Club. First rule: Forget the rules of procedure A parliamentary session descended into a mass brawl between ruling party and opposition lawmakers. The argument got so heated that parliamentary security had to step in and separate the MPs. The session was suspended, and a break was called.— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026
Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στους διαδρόμους του κοινοβουλίου, όπου χρειάστηκε η παρέμβαση του προσωπικού ασφαλείας.
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