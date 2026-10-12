Μπέρναμ για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Βρετανίας: Θέλουμε σοβαρό διάλογο για τις επιλογές, δεν αρκεί το status quo
ΚΟΣΜΟΣ
Άντι Μπέρναμ Ηνωμένο Βασίλειο Ευρωπαϊκή Ένωση Brexit

Μπέρναμ για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Βρετανίας: Θέλουμε σοβαρό διάλογο για τις επιλογές, δεν αρκεί το status quo

«Σε κάθε στάδιο, ο βρετανικός λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο και είμαι πεπεισμένος ότι η κοινή γνώμη υποστηρίζει επί του παρόντος μια ρεαλιστική προσέγγιση όπως αυτή που προτείνω», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός

Μπέρναμ για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Βρετανίας: Θέλουμε σοβαρό διάλογο για τις επιλογές, δεν αρκεί το status quo
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ζήτησε σήμερα «έναν σοβαρό διάλογο σχετικά με τις διάφορες επιλογές» για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, δηλώνοντας σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο ότι «η διατήρηση του status quo δεν αρκεί».

Αυτή η προσέγγιση θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη μιας συνόδου κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία, όπως επιβεβαίωσαν οι Βρυξέλλες, θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου, λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα στο οποίο οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ του Brexit.



«Σε κάθε στάδιο, ο βρετανικός λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο και είμαι πεπεισμένος ότι η κοινή γνώμη υποστηρίζει επί του παρόντος μια ρεαλιστική προσέγγιση όπως αυτή που προτείνω», δήλωσε ο Μπέρναμ.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης