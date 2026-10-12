Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Μπέρναμ για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Βρετανίας: Θέλουμε σοβαρό διάλογο για τις επιλογές, δεν αρκεί το status quo
Μπέρναμ για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Βρετανίας: Θέλουμε σοβαρό διάλογο για τις επιλογές, δεν αρκεί το status quo
«Σε κάθε στάδιο, ο βρετανικός λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο και είμαι πεπεισμένος ότι η κοινή γνώμη υποστηρίζει επί του παρόντος μια ρεαλιστική προσέγγιση όπως αυτή που προτείνω», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ζήτησε σήμερα «έναν σοβαρό διάλογο σχετικά με τις διάφορες επιλογές» για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, δηλώνοντας σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο ότι «η διατήρηση του status quo δεν αρκεί».
Αυτή η προσέγγιση θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη μιας συνόδου κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία, όπως επιβεβαίωσαν οι Βρυξέλλες, θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου, λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα στο οποίο οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ του Brexit.
«Σε κάθε στάδιο, ο βρετανικός λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο και είμαι πεπεισμένος ότι η κοινή γνώμη υποστηρίζει επί του παρόντος μια ρεαλιστική προσέγγιση όπως αυτή που προτείνω», δήλωσε ο Μπέρναμ.
Αυτή η προσέγγιση θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη μιας συνόδου κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία, όπως επιβεβαίωσαν οι Βρυξέλλες, θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου, λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα στο οποίο οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ του Brexit.
Prime Minister calls for closer EU ties as he says 'status quo is not good enough' https://t.co/V0ZnWGaSUn— LBC (@LBC) October 12, 2026
«Σε κάθε στάδιο, ο βρετανικός λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο και είμαι πεπεισμένος ότι η κοινή γνώμη υποστηρίζει επί του παρόντος μια ρεαλιστική προσέγγιση όπως αυτή που προτείνω», δήλωσε ο Μπέρναμ.
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