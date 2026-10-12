Μπέρναμ για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Βρετανίας: Θέλουμε σοβαρό διάλογο για τις επιλογές, δεν αρκεί το status quo

«Σε κάθε στάδιο, ο βρετανικός λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο και είμαι πεπεισμένος ότι η κοινή γνώμη υποστηρίζει επί του παρόντος μια ρεαλιστική προσέγγιση όπως αυτή που προτείνω», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός