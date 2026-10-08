Μπέρναμ από Βερολίνο: Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «ανοιχτό» στην ένταξη της Γερμανίας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών GCAP

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι είναι «αποφασισμένος να εξασφαλίσει στενότερη συνεργασία» με την ΕΕ κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής με την Ένωση «προς το τέλος του έτους»





Μιλώντας κατά την διάρκεια της πρώτης του επίσκεψης στην γερμανική πρωτεύουσα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι «υπογράμμισε» στον καγκελάριο









UK PM Burnham says open to Germany joining GCAP fighter programme https://t.co/CJyQGeiZlo — The Straits Times (@straits_times) October 8, 2026





Το γερμανικό πρόγραμμα κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών FCAS, το οποίο υλοποιούνταν από κοινού με τη Γαλλία, κατέρρευσε νωρίτερα φέτος.



Ο Μπέρναμ επισκέπτεται το Βερολίνο για συνομιλίες με τον Μερτς, οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης μιας νέας εταιρικής σχέσης στον τομέα της ασφάλειας με στόχο την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών.



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Μιλώντας στην καγκελαρία, έχοντας δίπλα του τον Μέρτς ο Μπέρναμ είπε : «Σήμερα συζητάμε για τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, και έχω επισημάνει στον καγκελάριο, κατά τη συζήτησή μας πριν από την επικύρωση αυτή, την ανοιχτή στάση μας ως προς την ένταξη της Γερμανίας στο GCAP, το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς.»



«Και αυτό είναι κάτι στο οποίο επιδιώκουμε να σημειώσουμε πρόοδο την επόμενη περίοδο, συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας, την Ιταλία και την Ιαπωνία, και σε αυτό το πλαίσιο επίσης».



Σε σύντομες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της αντιμετώπισης των υβριδικών επιθέσεων, αναφέροντας ότι πρόκειται για κάτι που και οι δύο χώρες «αντιμετωπίζουν σε τακτική βάση».



Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «ανοιχτό» στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει η Γερμανία σε μια διεθνή συμμαχία για την κατασκευή μαχητικών αεροσκαφών νέας γενιάς, ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο Βερολίνο.Μιλώντας κατά την διάρκεια της πρώτης του επίσκεψης στην γερμανική πρωτεύουσα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι «υπογράμμισε» στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς την «ανοιχτή στάση» της Βρετανίας όσον αφορά τη συμμετοχή της χώρας στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Αεροπορικής Μάχης (GCAP).Το GCAP, που αρχικά αποτελούσε συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας για την κατασκευή μαχητικού αεροσκάφους έκτης γενιάς, υποδέχτηκε τον Καναδά ως «χώρα παρατηρητή» τον Ιούλιο.Τα νέα αεροσκάφη, που έχουν ονομαστεί ανεπίσημα «Tempest», θα είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία που περιλαμβάνει τεχνητή νοημοσύνη και αισθητήρες νέας γενιάς, καθώς οι δυτικές χώρες επιδιώκουν να διατηρήσουν την αεροπορική υπεροχή τους έναντι απειλών από αντίπαλες δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα.Το γερμανικό πρόγραμμα κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών FCAS, το οποίο υλοποιούνταν από κοινού με τη Γαλλία, κατέρρευσε νωρίτερα φέτος.Ο Μπέρναμ επισκέπτεται το Βερολίνο για συνομιλίες με τον Μερτς, οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης μιας νέας εταιρικής σχέσης στον τομέα της ασφάλειας με στόχο την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών.Οι δύο ηγέτες επικύρωσαν την Βρετανο-Γερμανική Συνθήκη του Κένσιγκτον, η οποία υπογράφηκε τον περασμένο Ιούλιο και δεσμεύει τις δύο χώρες να εμβαθύνουν τη συνεργασία στους τομείς της επιστήμης , της τεχνολογίας, της άμυνας την ασφάλεια και της ανάπτυξης.Μιλώντας στην καγκελαρία, έχοντας δίπλα του τον Μέρτς ο Μπέρναμ είπε : «Σήμερα συζητάμε για τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, και έχω επισημάνει στον καγκελάριο, κατά τη συζήτησή μας πριν από την επικύρωση αυτή, την ανοιχτή στάση μας ως προς την ένταξη της Γερμανίας στο GCAP, το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς.»«Και αυτό είναι κάτι στο οποίο επιδιώκουμε να σημειώσουμε πρόοδο την επόμενη περίοδο, συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας, την Ιταλία και την Ιαπωνία, και σε αυτό το πλαίσιο επίσης».Σε σύντομες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της αντιμετώπισης των υβριδικών επιθέσεων, αναφέροντας ότι πρόκειται για κάτι που και οι δύο χώρες «αντιμετωπίζουν σε τακτική βάση».

Ο Μπέρναμ δήλωσε: «Είναι λογικό να αντιμετωπίζουμε αυτές τις απειλές από κοινού και να αλληλοϋποστηριζόμαστε στην καταπολέμησή τους, καθώς και να αντιμετωπίζουμε τις παρεμβάσεις στις δημοκρατικές μας διαδικασίες, και να είμαστε πιο δυνατοί μαζί όταν αντιμετωπίζουμε αυτές τις απειλές».



Αναφερόμενος στις ευρύτερες σχέσεις με τη Γερμανία και την Ευρώπη, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι είναι «αποφασισμένος να εξασφαλίσει στενότερη συνεργασία» με την ΕΕ κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής με την Ένωση «προς το τέλος του έτους».



Είπε επίσης: «Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και θα εξετάσουμε αν μπορούμε να μετατρέψουμε τη σύνοδο κορυφής σε ένα θετικό αποτέλεσμα για την ΕΕ, αλλά και για το Ηνωμένο Βασίλειο».



Στην ομιλία του στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος τον περασμένο μήνα, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι το Brexit είχε «περισσότερα αρνητικά παρά θετικά αποτελέσματα» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας προσπάθειας επανένταξης στην ΕΕ, αναφέροντας ότι θα «παρουσιάσει τις επιλογές» για τις σχέσεις με την Ένωση μετά τη σύνοδο κορυφής.



Ωστόσο, η ημερομηνία της συνόδου κορυφής παραμένει αβέβαιη, αφού αναβλήθηκε από τον Ιούλιο λόγω της παραίτησης του Κίρ Στάρμερ από το αξίωμα του πρωθυπουργού.