Σε απόγνωση οι εκπαιδευτικοί και στην Ιταλία, τα πανάκριβα ενοίκια τους αναγκάζουν να αρνούνται τους διορισμούς τους σε σχολεία του Βορρά, δίνουν 500 ευρώ για ένα δωμάτιο

Σύμφωνα με την Corriere Della Sera, ο μέσος μισθός των Ιταλών εκπαιδευτικών στο Δημόσιο δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά τους έξοδα και τους αναγκάζει να παραμένουν στους τόπους διαμονής τους, αρνούμενοι τη μονιμότητα





Όπως αναφέρει η







Το πρόβλημα δεν είναι μόνο επαγγελματικό αλλά κυρίως οικονομικό. Η αποδοχή μιας μόνιμης θέσης συχνά σημαίνει μετακόμιση εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, με τον εκπαιδευτικό να πρέπει να καλύψει το κόστος ενός νέου σπιτιού, μετακινήσεων και καθημερινής διαβίωσης σε περιοχές όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.



Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στην Τοσκάνη περίπου 300 εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν τον διορισμό τους, ενώ στο Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια καταγράφηκαν 383 παραιτήσεις από θέσεις που είχαν ήδη προσφερθεί. Στη Λιγουρία καλύφθηκαν μόλις 562 από τις 1.407 διαθέσιμες θέσεις, ενώ στη Λομβαρδία παραμένουν χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις.



Από το Μιλάνο μέχρι τη Φλωρεντία, τα ενοίκια «τρώνε» τον μισθό Η εικόνα στις μεγάλες πόλεις είναι χαρακτηριστική. Στη Φλωρεντία, ένα μικρό διαμέρισμα κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 550 ευρώ τον μήνα. Στο Μπέργκαμο, ένα δυάρι μπορεί να φτάσει τα 700-800 ευρώ, ενώ ένα δωμάτιο σε κοινόχρηστο σπίτι αγγίζει περίπου τα 500 ευρώ.



Ακόμη δυσκολότερη είναι η κατάσταση στο Μιλάνο, όπου μια θέση σε κοινόχρηστο διαμέρισμα μπορεί να κοστίζει 600-800 ευρώ τον μήνα, ενώ ένα μικρό στούντιο κυμαίνεται από 780 έως και 1.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή. Στο κέντρο της πόλης οι τιμές ξεκινούν από περίπου 1.300 ευρώ και μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 2.000 ευρώ.



Αυτό σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χρειάζεται πάνω από το ένα τρίτο του μισθού του μόνο για τη στέγη, πριν υπολογιστούν λογαριασμοί, μετακινήσεις, καύσιμα και καθημερινά έξοδα.

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Γιατί πολλοί επιλέγουν την επισφάλεια αντί για τη μονιμότητα Για αρκετούς εκπαιδευτικούς από τον ιταλικό Νότο, η επιλογή μοιάζει σχεδόν αυτονόητη. Μια προσωρινή θέση κοντά στην οικογένεια μπορεί να είναι οικονομικά πιο βιώσιμη από έναν μόνιμο διορισμό σε μια ακριβή πόλη του Βορρά.



Η ύπαρξη οικογενειακής στήριξης, μιας ιδιόκτητης κατοικίας ή χαμηλότερων ενοικίων λειτουργεί ως «δίχτυ ασφαλείας» που δεν υπάρχει για όσους αναγκάζονται να ξεκινήσουν από την αρχή σε μια νέα περιοχή.



Το αποτέλεσμα είναι ένα πρωτοφανές παράδοξο: η μόνιμη εργασία, που παραδοσιακά θεωρείται η μεγαλύτερη κατάκτηση ενός εργαζομένου, μετατρέπεται σε επιλογή που κάποιοι δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά.



Συνδικάτα ζητούν επίδομα για όσους εργάζονται μακριά από τον τόπο τους Τα εκπαιδευτικά συνδικάτα ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι το κράτος πρέπει να στηρίξει όσους μετακινούνται για να καλύψουν ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.



Σε απόγνωση βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ιταλία , καθώς η ακρίβεια και τα ενοίκια που έχουν εκτιναχθεί ιδιαίτερα στις περιοχές του Βορρά έχουν μετατρέψει το... όνειρο του διορισμού σε εφιάλτη καθώς ο μισθός που λαμβάνουν δεν επαρκεί για να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να αρνούνται τους διορισμούς τους.Όπως αναφέρει η Corriere Della η πολυπόθητη θέση στο δημόσιο σχολείο, που για χρόνια αποτελούσε τον μεγάλο στόχο χιλιάδων εκπαιδευτικών στην Ιταλία, ειδικότερα για εκείνους που προέρχονται από τον Νότο, χάνει την αίγλη της. Ο λόγος είναι η εκρηκτική άνοδος των ενοικίων, με αποτέλεσμα ο μισθός των περίπου 1.450-1.480 ευρώ τον μήνα συχνά δεν επαρκεί στους εκπαιδευτικούς ούτε για τα βασικά έξοδα στέγασης, καθώς σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να ξοδέψουν πάνω από το 50% του μισθού.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ για πολλούς Ιταλούς εκπαιδευτικούς, η είσοδος σε μια μόνιμη θέση εργασίας θα έπρεπε να αποτελεί το τέλος μιας μακράς περιόδου αναμονής και αβεβαιότητας, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις μεγάλες πόλεις του Βορρά οδηγεί αρκετούς στην αντίθετη επιλογή: να αρνηθούν τον διορισμό και να παραμείνουν αναπληρωτές κοντά στον τόπο κατοικίας τους.Το πρόβλημα δεν είναι μόνο επαγγελματικό αλλά κυρίως οικονομικό. Η αποδοχή μιας μόνιμης θέσης συχνά σημαίνει μετακόμιση εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, με τον εκπαιδευτικό να πρέπει να καλύψει το κόστος ενός νέου σπιτιού, μετακινήσεων και καθημερινής διαβίωσης σε περιοχές όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στην Τοσκάνη περίπου 300 εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν τον διορισμό τους, ενώ στο Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια καταγράφηκαν 383 παραιτήσεις από θέσεις που είχαν ήδη προσφερθεί. Στη Λιγουρία καλύφθηκαν μόλις 562 από τις 1.407 διαθέσιμες θέσεις, ενώ στη Λομβαρδία παραμένουν χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις.Η εικόνα στις μεγάλες πόλεις είναι χαρακτηριστική. Στη Φλωρεντία, ένα μικρό διαμέρισμα κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 550 ευρώ τον μήνα. Στο Μπέργκαμο, ένα δυάρι μπορεί να φτάσει τα 700-800 ευρώ, ενώ ένα δωμάτιο σε κοινόχρηστο σπίτι αγγίζει περίπου τα 500 ευρώ.Ακόμη δυσκολότερη είναι η κατάσταση στο Μιλάνο, όπου μια θέση σε κοινόχρηστο διαμέρισμα μπορεί να κοστίζει 600-800 ευρώ τον μήνα, ενώ ένα μικρό στούντιο κυμαίνεται από 780 έως και 1.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή. Στο κέντρο της πόλης οι τιμές ξεκινούν από περίπου 1.300 ευρώ και μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 2.000 ευρώ.Αυτό σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χρειάζεται πάνω από το ένα τρίτο του μισθού του μόνο για τη στέγη, πριν υπολογιστούν λογαριασμοί, μετακινήσεις, καύσιμα και καθημερινά έξοδα.Για αρκετούς εκπαιδευτικούς από τον ιταλικό Νότο, η επιλογή μοιάζει σχεδόν αυτονόητη. Μια προσωρινή θέση κοντά στην οικογένεια μπορεί να είναι οικονομικά πιο βιώσιμη από έναν μόνιμο διορισμό σε μια ακριβή πόλη του Βορρά.Η ύπαρξη οικογενειακής στήριξης, μιας ιδιόκτητης κατοικίας ή χαμηλότερων ενοικίων λειτουργεί ως «δίχτυ ασφαλείας» που δεν υπάρχει για όσους αναγκάζονται να ξεκινήσουν από την αρχή σε μια νέα περιοχή.Το αποτέλεσμα είναι ένα πρωτοφανές παράδοξο: η μόνιμη εργασία, που παραδοσιακά θεωρείται η μεγαλύτερη κατάκτηση ενός εργαζομένου, μετατρέπεται σε επιλογή που κάποιοι δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά.Τα εκπαιδευτικά συνδικάτα ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι το κράτος πρέπει να στηρίξει όσους μετακινούνται για να καλύψουν ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ο πρόεδρος της Anief, Μαρτσέλο Πατσίφικο, υποστηρίζει ότι χρειάζεται ειδικό επίδομα για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, φορολογικές ελαφρύνσεις στα ενοίκια και μέτρα για τη μείωση του κόστους μετακίνησης.



Παράλληλα, συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών παροχών που θα καλύπτει τη στέγαση, τις μεταφορές και το αυξημένο κόστος ζωής.



Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι διορισμοί, αλλά η ζωή μετά τον διορισμό Η κρίση των εκπαιδευτικών στην Ιταλία αποκαλύπτει ένα ευρύτερο πρόβλημα: όταν οι μισθοί δεν ακολουθούν το κόστος ζωής, ακόμη και η εργασιακή ασφάλεια χάνει την αξία της.



Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο πώς θα καλυφθούν οι κενές θέσεις στα σχολεία, αλλά αν ένας εργαζόμενος μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τον μισθό του στην περιοχή όπου καλείται να εργαστεί.