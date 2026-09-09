Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Κρεμλίνο: Η Μόσχα θεωρεί το Αμπού Ντάμπι τον προτιμώμενο τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών για την Ουκρανία
Κρεμλίνο: Η Μόσχα θεωρεί το Αμπού Ντάμπι τον προτιμώμενο τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών για την Ουκρανία
Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διακόψουν την βοήθεια προς το Κίεβο εάν θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες
Η Μόσχα θεωρεί ότι το Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι ο προτιμώμενος τόπος για τη διεξαγωγή των συνομιλιών για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.
Μιλώντας στο κανάλι Vesti της κρατικής τηλεόρασης, ο Ουσακόφ είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διακόψουν την βοήθεια προς το Κίεβο εάν θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ελπίζει οι συνομιλίες με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία να επαναληφθούν σύντομα μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
Μιλώντας στο κανάλι Vesti της κρατικής τηλεόρασης, ο Ουσακόφ είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διακόψουν την βοήθεια προς το Κίεβο εάν θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
Russia hopes that US-mediated peace talks on ending the war in Ukraine will resume soon, Kremlin spokesman Dmitry Peskov says.https://t.co/WyBn3XSeKq— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 9, 2026
Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ελπίζει οι συνομιλίες με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία να επαναληφθούν σύντομα μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
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