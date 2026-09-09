Κρεμλίνο: Η Μόσχα θεωρεί το Αμπού Ντάμπι τον προτιμώμενο τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών για την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
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Κρεμλίνο: Η Μόσχα θεωρεί το Αμπού Ντάμπι τον προτιμώμενο τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών για την Ουκρανία

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διακόψουν την βοήθεια προς το Κίεβο εάν θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες

Κρεμλίνο: Η Μόσχα θεωρεί το Αμπού Ντάμπι τον προτιμώμενο τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών για την Ουκρανία
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Η Μόσχα θεωρεί ότι το Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι ο προτιμώμενος τόπος για τη διεξαγωγή των συνομιλιών για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Μιλώντας στο κανάλι Vesti της κρατικής τηλεόρασης, ο Ουσακόφ είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διακόψουν την βοήθεια προς το Κίεβο εάν θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.



Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ελπίζει οι συνομιλίες με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία να επαναληφθούν σύντομα μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
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