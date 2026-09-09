Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένου με μπετονιέρα στην Πολωνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Εκτροχιασμός τρένου Τρένο Πολωνία Σύγκρουση μπετονιέρα

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένου με μπετονιέρα στην Πολωνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το τρένο «Koziołek» εκτροχιάστηκε και βρέθηκε στο πλάι στην αντίθετη γραμμή - Aποτελούνταν από έξι βαγόνια και μετέφερε περίπου 120 επιβάτες

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένου με μπετονιέρα στην Πολωνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (9/9) στη Πολωνία, καθώς ένα τρένο συγκρούστηκε με μπετονιέρα και εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 20 να τραυματιστούν, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της χώρας, το τρένο, που εκτελούσε δρομολόγιο από την ανατολική πόλη Λούμπλιν προς τη βορειοδυτική πόλη Στσέτσιν, συγκρούστηκε με το όχημα κοντά στο Σοκόλνικι Σούχε, στην περιοχή Πρζισούχα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Βαρσοβίας, γύρω στις 11:25 π.μ.


Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένου με μπετονιέρα στην Πολωνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το τρένο «Koziołek» ανατράπηκε στο πλάι στην αντίθετη γραμμή, ενώ αρκετά βαγόνια εκτροχιάστηκαν και ανατράπηκαν εν μέρει, ανέφερε ο εκπρόσωπος. Αποτελούνταν από έξι βαγόνια και μια ατμομηχανή και μετέφερε περίπου 120 επιβάτες, σύμφωνα με τον σιδηροδρομικό φορέα PKP Intercity.

Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων είναι ο οδηγός της μπετονιέρας και ο μηχανοδηγός του τρένου, σύμφωνα με την αστυνομία. Είχε εγκλωβιστεί στο όχημα, αλλά απελευθερώθηκε από τους πυροσβέστες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Interia.

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Στο σημείο έσπευσαν δύο ελικόπτερα διάσωσης και περίπου 30 πυροσβεστικές ομάδες.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή 22, μεταξύ Wolanów και Przysucha, έχει ανασταλεί, σύμφωνα με τον διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής PKP Polskie Linie Kolejowe.

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένου με μπετονιέρα στην Πολωνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένου με μπετονιέρα στην Πολωνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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