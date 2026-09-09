Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένου με μπετονιέρα στην Πολωνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένου με μπετονιέρα στην Πολωνία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το τρένο «Koziołek» εκτροχιάστηκε και βρέθηκε στο πλάι στην αντίθετη γραμμή - Aποτελούνταν από έξι βαγόνια και μετέφερε περίπου 120 επιβάτες
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (9/9) στη Πολωνία, καθώς ένα τρένο συγκρούστηκε με μπετονιέρα και εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 20 να τραυματιστούν, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.
Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της χώρας, το τρένο, που εκτελούσε δρομολόγιο από την ανατολική πόλη Λούμπλιν προς τη βορειοδυτική πόλη Στσέτσιν, συγκρούστηκε με το όχημα κοντά στο Σοκόλνικι Σούχε, στην περιοχή Πρζισούχα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Βαρσοβίας, γύρω στις 11:25 π.μ.
Το τρένο «Koziołek» ανατράπηκε στο πλάι στην αντίθετη γραμμή, ενώ αρκετά βαγόνια εκτροχιάστηκαν και ανατράπηκαν εν μέρει, ανέφερε ο εκπρόσωπος. Αποτελούνταν από έξι βαγόνια και μια ατμομηχανή και μετέφερε περίπου 120 επιβάτες, σύμφωνα με τον σιδηροδρομικό φορέα PKP Intercity.
Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων είναι ο οδηγός της μπετονιέρας και ο μηχανοδηγός του τρένου, σύμφωνα με την αστυνομία. Είχε εγκλωβιστεί στο όχημα, αλλά απελευθερώθηκε από τους πυροσβέστες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Interia.
Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή 22, μεταξύ Wolanów και Przysucha, έχει ανασταλεί, σύμφωνα με τον διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής PKP Polskie Linie Kolejowe.
Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της χώρας, το τρένο, που εκτελούσε δρομολόγιο από την ανατολική πόλη Λούμπλιν προς τη βορειοδυτική πόλη Στσέτσιν, συγκρούστηκε με το όχημα κοντά στο Σοκόλνικι Σούχε, στην περιοχή Πρζισούχα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Βαρσοβίας, γύρω στις 11:25 π.μ.
🚨Wykolejenie pociągu Intercity pod Przysuchą— Codziennik z Mordoru (@mordownik4u) September 9, 2026
9 września 2026 r. w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy wykoleił się pociąg Intercity „Koziołek” relacji Lublin Główny – Szczecin Główny. Samochód ciężarowy wjechał pod skład na przejeździe kolejowym. Wykoleiła się lokomotywa i… pic.twitter.com/KwLyreFxkQ
Το τρένο «Koziołek» ανατράπηκε στο πλάι στην αντίθετη γραμμή, ενώ αρκετά βαγόνια εκτροχιάστηκαν και ανατράπηκαν εν μέρει, ανέφερε ο εκπρόσωπος. Αποτελούνταν από έξι βαγόνια και μια ατμομηχανή και μετέφερε περίπου 120 επιβάτες, σύμφωνα με τον σιδηροδρομικό φορέα PKP Intercity.
Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων είναι ο οδηγός της μπετονιέρας και ο μηχανοδηγός του τρένου, σύμφωνα με την αστυνομία. Είχε εγκλωβιστεί στο όχημα, αλλά απελευθερώθηκε από τους πυροσβέστες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Interia.
Στο σημείο έσπευσαν δύο ελικόπτερα διάσωσης και περίπου 30 πυροσβεστικές ομάδες.
Do naszej redakcji docierają pierwsze materiały wideo z miejsca katastrofy. pic.twitter.com/h6XcPsAD4p— Remiza.pl (@remizacompl) September 9, 2026
Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή 22, μεταξύ Wolanów και Przysucha, έχει ανασταλεί, σύμφωνα με τον διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής PKP Polskie Linie Kolejowe.
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