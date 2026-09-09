Βρετανία: Μετά το χθεσινό χάος στα αεροδρόμια με τις 1.000 ακυρώσεις πτήσεων, αρχίζει η μάχη των ευθυνών

Οι πτήσεις επανήλθαν σταδιακά, αλλά οι καθυστερήσεις συνεχίζονται και η πίεση μεγαλώνει για απαντήσεις μετά τη νέα δυσλειτουργία - Στο στόχαστρο η NATS και ο επικεφαλής της Μάρτιν Ρολφ





Η πολύωρη διακοπή λειτουργίας ("shutdown") χθες, Τρίτη, που οδήγησε στην



Χάιντι Αλεξάντερ θα συναντηθεί αργότερα με τον Ρολφ αφού τον κάλεσε για να εξηγήσει τι συνέβη εν μέσω ανησυχιών για την επάρκεια των υποδομών και της τεχνολογίας.











Τεχνικό πρόβλημα που είχε σχέση με ραντάρ προκάλεσε επίσης προβλήματα στις πτήσεις τον Ιούλιο του 2025, επηρεάζοντας μεγάλα αεροδρόμια περιλαμβανομένου του Χίθροου του Λονδίνου, του μεγαλύτερου της Βρετανίας.



"Ζητώ να λάβω διασφαλίσεις ότι τα παθήματα έγιναν μαθήματα και τα συστήματα που υποστηρίζουν την ενάερια κυκλοφορία ειναι κατάλληλα για τη δουλειά", ανέφερε η Αλεξάντερ στο Χ.



Κλείσιμο Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία της Ευρώπης, ζητάει την παραίτηση του Ρoλφ από το 2023.







Η Ιβόν Μοΐνιχαν, διευθύνουσα σύμβουλος της Wizz Air στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε σήμερα ότι ο Ρολφ πρέπει να αναλογιστεί σχετικά με τη θέση του.



Οι πτήσεις από βρετανικά αεροδρόμια επαναλήφθηκαν νωρίς σήμερα έπειτα από μια σημαντική δυσλειτουργία στoν έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας , όμως τα αεροδρόμια προειδοποίησαν ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι την επιστροφή στα κανονικά επίπεδα και τα ερωτήματα αυξάνονται σχετικά με την αξιοπιστία των συστημάτων της βρετανικής αεροπορίας.Η πολύωρη διακοπή λειτουργίας ("") χθες, Τρίτη, που οδήγησε στην ακύρωση περισσότερων από 1.000 πτήσεων και επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες, αύξησε την πίεση στον πάροχο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS και στον επικεφαλής του Μάρτιν Ρολφ.Η υπουργός Μεταφορώνθα συναντηθεί αργότερα με τον Ρολφ αφού τον κάλεσε για να εξηγήσει τι συνέβη εν μέσω ανησυχιών για την επάρκεια των υποδομών και της τεχνολογίας.Το χθεσινό πρόβλημα παρουσιάστηκε τρία χρόνια έπειτα από μία προηγούμενη δυσλειτουργία του συστήματος τον Αύγουστο του 2023, όταν η ακύρωση πτήσεων σε μια περίοδο του χρόνου με τη μεγαλύτερη αεροπορική κυκλοφορία κόστισε σε αεροπορικές εταιρίες 100 εκατομμύρια στερλίνες.Τεχνικό πρόβλημα που είχε σχέση μεπροκάλεσε επίσης προβλήματα στις πτήσεις τον Ιούλιο του 2025, επηρεάζοντας μεγάλα αεροδρόμια περιλαμβανομένου τουτου μεγαλύτερου της Βρετανίας."Ζητώ να λάβω διασφαλίσεις ότι τα παθήματα έγιναν μαθήματα και τα συστήματα που υποστηρίζουν την ενάερια κυκλοφορία ειναι κατάλληλα για τη δουλειά", ανέφερε η Αλεξάντερ στο Χ., η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία της Ευρώπης, ζητάει την παραίτηση του Ρoλφ από το 2023.Η Ιβόν Μοΐνιχαν, διευθύνουσα σύμβουλος της Wizz Air στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε σήμερα ότι ο Ρολφ πρέπει να αναλογιστεί σχετικά με τη θέση του.

"Νομίζω ότι σε οποιονδήποτε τομέα όταν έχεις τρεις δυσλειτουργίες πρέπει να να σκεφτείς, τρία πλήγματα και είσαι έξω", είπε στο BBC.



Ο Ρολφ ζήτησε σήμερα συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από τη δυσλειτουργία, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης και είπε ότι πιστεύει πως η αιτία ήταν διαφορετική τις προηγούμενες φορές.



"Θα έλεγα ότι το ΗΒ φημίζεται στον κόσμο για την υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και ανθεκτικότητας", δήλωσε στο BBC, προσθέτοντας πως ανέλαβε την ευθύνη για το πρόβλημα, αλλά επικεντρώνει κυρίως στην ασφάλεια.



Με την επανάληψη λειτουργίας, το Χίθροου είπε ότι οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρία τους πριν πάνε στο αεροδρόμιο καθώς μπορεί να έχει υπάρξει αναπρογραμματισμός των πτήσεων ως αποτέλεσμα των χθεσινών προβλημάτων.



"Αναμένουμε παράπλευρες επιπτώσεις λόγω της επανατοποθέτησης αεροσκαφών και πληρωμάτων", ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πιο πολυσύχναστος αεροπορικός κόμβος του ΗΒ.



"Ξέρουμε πόσο αποθαρρυντική είναι αυτή η κατάσταση και... εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με την τοπική ομάδα μας στον NATS και εταίρους αεροπορικών εταιριών προκειμένου να επανέλθουμε σε κανονική λειτουργία το ταχύτερο δυνατό".



Το Γκάτγουικ του Λονδίνου, το δεύτερο πολυσύχναστο βρετανικό αεροδρόμιο, συνέστησε επίσης στους επιβάτες να επικοινωνούν πρώτα με την αεροπορική εταιρία τους.



Η Ryanair δήλωσε ότι περίπου 150.000 επιβάτες της επηρεάστηκαν χθες και ότι ακύρωσε περισσότερες από 200 πτήσεις, ενώ η British Airways δήλωσε ότι ακύρωσε ή εξέτρεψε 100 πτήσεις, με δεκάδες χιλιάδες επιβάτες να επηρεάζονται.



Ο NATS είναι μια σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που ανήκει εν μέρει σε αεροπορικές εταιρίες, περιλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ταμείων της British Airways και της easyJet, και της κυβέρνησης.