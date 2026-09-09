Μεθυσμένη οδηγός έπεσε σε παρκαρισμένο στη Φλόριντα και χτύπησε την ιδιοκτήτρια, «νόμιζα ότι ήμασταν όλοι φίλοι» είπε στους αστυνομικούς

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη σφοδρή σύγκρουση, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε σωματική αντιπαράθεση με την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου





Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου και πρωταγωνίστρια ήταν η Ελίζαμπεθ Μπουσέρ, η οποία συνελήφθη από την Αστυνομία του Ντέιτονα Μπιτς.







Η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου δεν βρισκόταν μέσα τη στιγμή της σύγκρουσης και ειδοποιήθηκε από έναν γείτονα και βγήκε έξω για να δει τι είχε συμβεί.



Η κατάσταση όμως σύντομα ξέφυγε ακόμα περισσότερα. Σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας, οι δύο γυναίκες ήρθαν σε σωματική αντιπαράθεση, με την Μπουσέρ να φέρεται να χτυπά την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου. Η δεύτερη ανταπέδωσε το χτύπημα, με αποτέλεσμα η 24χρονη να πέσει στο έδαφος.









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«Νομίζω ότι χτύπησα το μπροστινό δεξί μέρος του αυτοκινήτου», φέρεται να είπε, με τον αστυνομικό να της απαντά ότι δεν είχε απλώς χτυπήσει το αυτοκίνητο, αλλά το είχε μετακινήσει από τη θέση του.



Η 24χρονη φέρεται ακόμη να είπε στους αστυνομικούς: «Παρακαλώ, μην με πάτε στη φυλακή γι' αυτό. Νόμιζα ότι ήμασταν όλοι φίλοι».



Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την Μπουσέρ ότι η έρευνα είχε πλέον μετατραπεί από απλή διερεύνηση



Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ντέιτονα Μπιτς της Φλόριντα , όταν μια 24χρονη οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε με το αυτοκίνητο της πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ και στη συνέχεια πιάστηκε στα χέρια με την ιδιοκτήτρια του οχήματος.Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου και πρωταγωνίστρια ήταν η Ελίζαμπεθ Μπουσέρ, η οποία συνελήφθη από την Αστυνομία του Ντέιτονα Μπιτς.Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που το Ford Bronco της Μπουσέρ κινείται σε κυκλικό κόμβο και στη συνέχεια πέφτει πάνω σε ένα Honda που ήταν σταθμευμένο έξω από σπίτι. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή ώστε το παρκαρισμένο όχημα μετακινήθηκε αρκετά μέτρα και κατέληξε πάνω στο γρασίδι. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οδηγός φέρεται να συνέχισε να πατά το γκάζι, με τους πίσω τροχούς του SUV να σπινάρουν και να εκτοξεύουν χώμα.Η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου δεν βρισκόταν μέσα τη στιγμή της σύγκρουσης και ειδοποιήθηκε από έναν γείτονα και βγήκε έξω για να δει τι είχε συμβεί.Η κατάσταση όμως σύντομα ξέφυγε ακόμα περισσότερα. Σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας, οι δύο γυναίκες ήρθαν σε σωματική αντιπαράθεση, με την Μπουσέρ να φέρεται να χτυπά την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου. Η δεύτερη ανταπέδωσε το χτύπημα, με αποτέλεσμα η 24χρονη να πέσει στο έδαφος.Σύμφωνα με την κατάθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η Μπουσέρ φέρεται στη συνέχεια να την ακολούθησε μέχρι την είσοδο του σπιτιού της, όπου σημειώθηκε νέα ένταση πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την αναφορά τους, η Μπουσέρ παρουσίαζε εμφανή σημάδια μέθης. Δυσκολευόταν να σταθεί όρθια και, όταν της ζητήθηκε η άδεια οδήγησης, φέρεται να έδωσε αρχικά στους αστυνομικούς το διαβατήριό της. Όταν ρωτήθηκε για το τροχαίο , φέρεται να μην μπορούσε να εξηγήσει με σαφήνεια τι είχε συμβεί.«Νομίζω ότι χτύπησα το μπροστινό δεξί μέρος του αυτοκινήτου», φέρεται να είπε, με τον αστυνομικό να της απαντά ότι δεν είχε απλώς χτυπήσει το αυτοκίνητο, αλλά το είχε μετακινήσει από τη θέση του.Η 24χρονη φέρεται ακόμη να είπε στους αστυνομικούς: «Παρακαλώ, μην με πάτε στη φυλακή γι' αυτό. Νόμιζα ότι ήμασταν όλοι φίλοι».Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την Μπουσέρ ότι η έρευνα είχε πλέον μετατραπεί από απλή διερεύνηση τροχαίου σε έρευνα για πιθανή οδήγηση υπό την επήρεια.

Όταν της ζητήθηκε να υποβληθεί σε δοκιμασίες νηφαλιότητας, αρνήθηκε και προσπάθησε να απομακρυνθεί. Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν και της πέρασαν χειροπέδες. Αργότερα φέρεται να αρνήθηκε και να υποβληθεί σε τεστ για DUI.



Σε βάρος της 24χρονης απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια (DUI), πρόκληση ζημιών σε περιουσία λόγω DUI, αντίσταση χωρίς χρήση βίας, άρνηση υποβολής σε έλεγχο DUI, σωματική επίθεση και κατοχή ελεγχόμενης ουσίας χωρίς συνταγή.



Η Μπουσέρ οδηγήθηκε στη φυλακή στις 30 Αυγούστου και αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα. Η επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 21 Οκτωβρίου.