Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Η Google ανακοίνωσε επενδύσεις 13 δισεκ. ευρώ σε έργα ψηφιακών υποδομών στην Φινλανδία
Η Google ανακοίνωσε επενδύσεις 13 δισεκ. ευρώ σε έργα ψηφιακών υποδομών στην Φινλανδία
Η Google έχει ενισχύσει σταδιακά την παρουσία της στη Φινλανδία, αφού αγόρασε το 2009 μια πρώην χαρτοβιομηχανία την οποία μετέτρεψε σε κέντρο δεδομένων στην παράκτια πόλη Χαμίνα
Η Google ανακοίνωσε σήμερα ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα επενδύσει τουλάχιστον 13 δισεκ. ευρώ στη Φινλανδία σε έργα ψηφιακών υποδομών, περιλαμβανομένων κέντρων δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί για την τροφοδοσία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).
«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση της Google στην Ευρώπη και απόδειξη του πρωταρχικού ρόλου που διαδραματίζει η Φινλανδία στην υπεύθυνη ανάπτυξη υποδομών που συνδέονται με την AI», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.
Οι επενδύσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων και άλλων ψηφιακών υποδομών στις πόλεις Χαμίνα, Καζάανι, Μούχος και Βάαλα.
Τα χρήματα θα καλύψουν επίσης το κόστος «έργων καθαρής ενέργειας» και θα διοχετευθούν «σε κονδύλια για τη φύση και τις κοινότητες προκειμένου να υποστηριχθεί η τοπική βιοποικιλότητα, η εκπαίδευση, η έρευνα και η ανάπτυξη δεξιοτήτων», διευκρίνισε η Google.
Χάρη στη σχετικά φθηνή ηλεκτρική της ενέργεια και το δροσερό κλίμα της, η Φινλανδία έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια πολλά σχέδια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, με δεκάδες από αυτά να βρίσκονται ήδη στο στάδιο της κατασκευής.
Προτεραιότητα της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Πέτερι Όρπο είναι η προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό, την ώρα που η ανεργία στη χώρα έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό.
Η Google έχει ενισχύσει σταδιακά την παρουσία της στη Φινλανδία, αφού αγόρασε το 2009 μια πρώην χαρτοβιομηχανία την οποία μετέτρεψε σε κέντρο δεδομένων στην παράκτια πόλη Χαμίνα.
Τα νέα έργα που ανακοίνωσε σήμερα είναι προγραμματισμένο να περάσουν στη φάση της κατασκευής το 2027 και το 2028. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Google, θα αυξήσουν το ΑΕΠ της χώρας κατά 3,6 δισεκ. ευρώ ετησίως και «θα υποστηρίζουν περισσότερες από 37.000 θέσεις εργασίας», περιλαμβανομένων 16.000 στον κατασκευαστικό τομέα.
Μετά το πέρας της φάσης κατασκευής, η εκμετάλλευση των υποδομών αναμένεται να υποστηρίζει περίπου 7.000 θέσεις εργασίας ετησίως.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση της Google στην Ευρώπη και απόδειξη του πρωταρχικού ρόλου που διαδραματίζει η Φινλανδία στην υπεύθυνη ανάπτυξη υποδομών που συνδέονται με την AI», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.
Οι επενδύσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων και άλλων ψηφιακών υποδομών στις πόλεις Χαμίνα, Καζάανι, Μούχος και Βάαλα.
Τα χρήματα θα καλύψουν επίσης το κόστος «έργων καθαρής ενέργειας» και θα διοχετευθούν «σε κονδύλια για τη φύση και τις κοινότητες προκειμένου να υποστηριχθεί η τοπική βιοποικιλότητα, η εκπαίδευση, η έρευνα και η ανάπτυξη δεξιοτήτων», διευκρίνισε η Google.
Χάρη στη σχετικά φθηνή ηλεκτρική της ενέργεια και το δροσερό κλίμα της, η Φινλανδία έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια πολλά σχέδια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, με δεκάδες από αυτά να βρίσκονται ήδη στο στάδιο της κατασκευής.
Προτεραιότητα της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Πέτερι Όρπο είναι η προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό, την ώρα που η ανεργία στη χώρα έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό.
Η Google έχει ενισχύσει σταδιακά την παρουσία της στη Φινλανδία, αφού αγόρασε το 2009 μια πρώην χαρτοβιομηχανία την οποία μετέτρεψε σε κέντρο δεδομένων στην παράκτια πόλη Χαμίνα.
Τα νέα έργα που ανακοίνωσε σήμερα είναι προγραμματισμένο να περάσουν στη φάση της κατασκευής το 2027 και το 2028. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Google, θα αυξήσουν το ΑΕΠ της χώρας κατά 3,6 δισεκ. ευρώ ετησίως και «θα υποστηρίζουν περισσότερες από 37.000 θέσεις εργασίας», περιλαμβανομένων 16.000 στον κατασκευαστικό τομέα.
Μετά το πέρας της φάσης κατασκευής, η εκμετάλλευση των υποδομών αναμένεται να υποστηρίζει περίπου 7.000 θέσεις εργασίας ετησίως.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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