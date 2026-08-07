Kanzlertausch το φθινόπωρο στη Γερμανία; Παρασκηνιακές συζητήσεις για αντικατάσταση του Μερτς το φθινόπωρο

Οι εκλογές που μπορεί να «δείξουν» το μέλλον του Μερτς

Πώς θα μπορούσε να αντικατασταθεί

Στηρίζει ο Μάρκους Ζέντερ

Στο 13% η ικανοποίηση από τον Μερτς

Το 1963, ο 87χρονοςπαραιτήθηκε ανοίγοντας τον δρόμο στονΤο 1966 οαποχώρησε μετά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού του, ενώ το 1974 ο Σοσιαλδημοκράτηςπαραιτήθηκε μετά από σκάνδαλο κατασκοπείας.Στο σημερινό σενάριο αλλαγής καγκελάριου, ως πιθανότερος διάδοχος τουεμφανίζεται οπρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.Το ενδεχόμενο έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς συζήτησης στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, με τονα αφιερώνει μάλιστα το τελευταίο του εξώφυλλο σε μια πιθανήΣυντηρητικοί πολιτικοί επιβεβαίωσαν στο, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι η συζήτηση διεξάγεται πράγματι στο εσωτερικό του κόμματος. Όπως ανέφεραν, η αυξανόμενη δυσαρέσκεια αντανακλά τη φθίνουσα εμπιστοσύνη στις ηγετικές ικανότητες του Μερτς, αλλά και τις αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορέσει να διατηρήσει ενωμένο το CDU σε περίπτωση που η AfD κατακτήσει την εξουσία σε κάποιο κρατίδιο τον Σεπτέμβριο.Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η AfD θα μπορούσε να εξασφαλίσει ακόμη και αυτοδυναμία στη Σαξονία-Άνχαλτ στις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, βρίσκεται σε θέση να επικρατήσει στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και να καταγράψει ισχυρή επίδοση στο Βερολίνο στις 20 Σεπτεμβρίου.Ένας επιπλέον φόβος στους κόλπους των Χριστιανοδημοκρατών είναι ότι μεμονωμένα στελέχη του CDU στην ανατολική Γερμανία θα μπορούσαν μετά τις εκλογές να στηρίξουν κυβέρνηση κρατιδίου υπό την AfD. Μια τέτοια εξέλιξη θα παραβίαζε την πάγια δέσμευση του Μερτς ότι δεν θα επιτρέψει στην ακροδεξιά να συμμετάσχει στην εξουσία.Στέλεχος του CDU χαρακτήρισε προς το παρόν «» τη συζήτηση περί αλλαγής καγκελάριου, σημειώνοντας ωστόσο ότι η επόμενη ημέρα των εκλογών στην ανατολική Γερμανία θα είναι «καθοριστική» για το μέλλον του Μερτς.Τα στελέχη υπογραμμίζουν επίσης ότι κανένα κορυφαίο στέλεχος του κόμματος δεν έχει μέχρι στιγμής ταχθεί δημοσίως εναντίον του καγκελάριου.Εάν ο Μερτς εξαναγκαζόταν σε αποχώρηση, η εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αναταραχή στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας και ενδεχομένως να οδηγήσει ακόμη και σε πρόωρες εκλογές.Το λιγότερο συγκρουσιακό σενάριο θα ήταν να αποχωρήσει οικειοθελώς, επιτρέποντας την εκλογή του διαδόχου του με κοινοβουλευτική πλειοψηφία.Εάν αρνούνταν να παραιτηθεί, οι αντίπαλοί του θα έπρεπε να τον απομακρύνουν μέσω εποικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας, διαδικασία κατά την οποία η Bundestag θα έπρεπε ταυτόχρονα να εκλέξει τον διάδοχό του.Μια τέτοια - πρωτοφανής για τα σημερινά δεδομένα - κοινοβουλευτική κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στον κυβερνητικό συνασπισμό του, του βαυαρικού αδελφού κόμματοςκαι των Σοσιαλδημοκρατών.Προς το παρόν, πάντως, ο Μερτς εξακολουθεί να απολαμβάνει τη στήριξη κορυφαίων στελεχών του συντηρητικού χώρου.«Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι ο Φρίντριχ Μερτς θα παραμείνει καγκελάριος», δήλωσε ο ισχυρός πρωθυπουργός της Βαυαρίας και πρόεδρος του CSU,, ο οποίος προειδοποίησε ότι μια αλλαγή καγκελάριου «θα έριχνε τους συντηρητικούς σε πλήρη αναταραχή» και θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει σε νέες εκλογές.«Όποιος θέλει τώρα νέες εκλογές [...] προωθεί ένα και μόνο πράγμα: την άνοδο των ριζοσπαστών στην εξουσία», τόνισε, καλώντας τα στελέχη να επικεντρωθούν στο κυβερνητικό έργο αντί να επιδίδονται σε παρασκηνιακές συζητήσεις.Τα δημοσκοπικά δεδομένα, πάντως, είναι ιδιαίτερα αρνητικά για τον καγκελάριο.Σε εθνικό επίπεδο, η συγκεντρωτική δημοσκόπηση τουεμφανίζει τηνπρώτη με 28%, ενώ οι συντηρητικοί του Μερτς βρίσκονται στο 21%.Ακόμη πιο ανησυχητικό για τον ίδιο είναι το ποσοστό προσωπικής αποδοχής του. Μόλις το 13% των Γερμανών δηλώνει ικανοποιημένο από την απόδοσή του, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπησηΠρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση εν ενεργεία καγκελάριου στην ιστορία σχεδόν 30 ετών της συγκεκριμένης έρευνας.Η δημοσκοπική κατάρρευση του Μερτς αποδίδεται μεταξύ άλλων στην απογοήτευση για τις προσπάθειές του να αναζωογονήσει την προβληματική γερμανική οικονομία, αλλά και στον σκεπτικισμό των πολιτών απέναντι στις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την υγειονομική περίθαλψη.Για την ώρα, η καλύτερη πολιτική άμυνα του Μερτς φαίνεται να είναι ο φόβος των ίδιων των Χριστιανοδημοκρατών απέναντι στο ρίσκο μιας τόσο μεγάλης ανατροπής.Όπως σημείωσε ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς,, δύσκολα μπορεί να φανταστεί πολλά στελέχη του συντηρητικού χώρου να υποστηρίζουν ότι η αντικατάσταση του καγκελάριου αποτελεί τη λύση και ότι είναι διατεθειμένα να αναλάβουν οποιοδήποτε ρίσκο με την ελπίδα μιας δημοσκοπικής ανάκαμψης. «Θα ήταν μια εντελώς τρελή ιδέα», κατέληξε.