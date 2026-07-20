Η νεότερη δήμαρχος της Ιαπωνίας άλλαξε τους κανόνες για να πάρει άδεια μητρότητας

Η 36χρονη Σόκο Καβάτα χρειάστηκε να δημιουργήσει νέο πρωτόκολλο για τη θέση της, ερχόμενη αντιμέτωπη με το έντονο χάσμα των φύλων στην ιαπωνική πολιτική σκηνή αλλά και με διαδικτυακές επικρίσεις