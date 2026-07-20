Ερντογάν για εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τουρκική εισβολή στην Κύπρο Κύπρος Τουρκία

Ερντογάν για εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους

Στην ανάρτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως: «τιμώ με σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρές μας και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τους βετεράνους μας»

Ερντογάν για εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο επανέλαβε τη στήριξη της Άγκυρας προς τους Τουρκοκύπριους.

Στην ανάρτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως: «τιμώ με σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρές μας και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τους βετεράνους μας».

«Συγχαίρω με τα πιο ειλικρινή μου συναισθήματα τον τουρκοκυπριακό λαό για την γιορτή της Ειρήνης και της Ελευθερίας της 20ής Ιουλίου και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στους αδελφούς μου, τους Τουρκοκύπριους» πρόσθεσε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία, ως «μητέρα πατρίδα» και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους στον δίκαιο αγώνα τους.

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