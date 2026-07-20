«Ζημιά από ξένο αντικείμενο»: Τι λέει ο CEO της Ryanair για το ατύχημα με το σπασμένο παράθυρο στην πτήση από τη Θεσσαλονίκη
«Ζημιά από ξένο αντικείμενο»: Τι λέει ο CEO της Ryanair για το ατύχημα με το σπασμένο παράθυρο στην πτήση από τη Θεσσαλονίκη
Ο ίδιος επισήμανε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι 18 ετών, ενώ ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή μέσα στα τελευταία δύο χρόνια
Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας για το σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος της Ryanair, όπου κατά τη διάρκεια πτήσης αποκολλήθηκε παράθυρο της καμπίνας απειλώντας να παρασύρει εκτός αεροσκάφους επιβάτη που καθόταν δίπλα του, δείχνουν ότι πιθανή αιτία ήταν η πρόσκρουση ξένου αντικειμένου κατά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μάικλ Ο'Λίρι.
Μιλώντας σε αναλυτές μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ryanair για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, ο Ο'Λίρι τόνισε ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν υποδεικνύουν πως το περιστατικό συνδέεται με την ηλικία του αεροσκάφους ή με ελλιπή συντήρηση.
«Η αρχική ένδειξη είναι ότι πρόκειται για ζημιά στον κινητήρα από ξένο αντικείμενο κατά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, δεν μπορούμε ακόμη να το επιβεβαιώσουμε οριστικά» ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση και έσπασε παράθυρο του Boeing 737, το οποίο εκτελούσε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία. Η καμπίνα έχασε πίεση και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.
Την υπόθεση διερευνά το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).
Ο Ο'Λίρι επισήμανε ακόμη ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι 18 ετών, ενώ ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, το προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σε περίπου 28 ημέρες και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αναλυτικότερη έκθεση.
Μιλώντας σε αναλυτές μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ryanair για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, ο Ο'Λίρι τόνισε ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν υποδεικνύουν πως το περιστατικό συνδέεται με την ηλικία του αεροσκάφους ή με ελλιπή συντήρηση.
«Η αρχική ένδειξη είναι ότι πρόκειται για ζημιά στον κινητήρα από ξένο αντικείμενο κατά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, δεν μπορούμε ακόμη να το επιβεβαιώσουμε οριστικά» ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση και έσπασε παράθυρο του Boeing 737, το οποίο εκτελούσε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία. Η καμπίνα έχασε πίεση και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.
Την υπόθεση διερευνά το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).
Ο Ο'Λίρι επισήμανε ακόμη ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι 18 ετών, ενώ ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, το προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σε περίπου 28 ημέρες και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αναλυτικότερη έκθεση.
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