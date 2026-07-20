«Ζημιά από ξένο αντικείμενο»: Τι λέει ο CEO της Ryanair για το ατύχημα με το σπασμένο παράθυρο στην πτήση από τη Θεσσαλονίκη
ΚΟΣΜΟΣ
Ryanair Πτήση Ατύχημα Θεσσαλονίκη

«Ζημιά από ξένο αντικείμενο»: Τι λέει ο CEO της Ryanair για το ατύχημα με το σπασμένο παράθυρο στην πτήση από τη Θεσσαλονίκη

Ο ίδιος επισήμανε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι 18 ετών, ενώ ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή μέσα στα τελευταία δύο χρόνια

«Ζημιά από ξένο αντικείμενο»: Τι λέει ο CEO της Ryanair για το ατύχημα με το σπασμένο παράθυρο στην πτήση από τη Θεσσαλονίκη
7 ΣΧΟΛΙΑ
Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας για το σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος της Ryanair, όπου κατά τη διάρκεια πτήσης αποκολλήθηκε παράθυρο της καμπίνας απειλώντας να παρασύρει εκτός αεροσκάφους επιβάτη που καθόταν δίπλα του, δείχνουν ότι πιθανή αιτία ήταν η πρόσκρουση ξένου αντικειμένου κατά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μάικλ Ο'Λίρι.

Μιλώντας σε αναλυτές μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ryanair για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, ο Ο'Λίρι τόνισε ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν υποδεικνύουν πως το περιστατικό συνδέεται με την ηλικία του αεροσκάφους ή με ελλιπή συντήρηση.

«Η αρχική ένδειξη είναι ότι πρόκειται για ζημιά στον κινητήρα από ξένο αντικείμενο κατά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, δεν μπορούμε ακόμη να το επιβεβαιώσουμε οριστικά» ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση και έσπασε παράθυρο του Boeing 737, το οποίο εκτελούσε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία. Η καμπίνα έχασε πίεση και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Την υπόθεση διερευνά το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Ο Ο'Λίρι επισήμανε ακόμη ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι 18 ετών, ενώ ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, το προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σε περίπου 28 ημέρες και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αναλυτικότερη έκθεση.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης