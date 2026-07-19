Ο στρατός των φθηνών drones καμικάζι του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατός των φθηνών drones καμικάζι του Ιράν

Τα τελευταία χρόνια το Ιράν έχει επενδύσει συστηματικά σε έναν διαφορετικό τύπο στρατιωτικής ισχύος: τα drones καμικάζι. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το Shahed-136, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που χρησιμοποιείται εκτενώς στα χτυπήματα των ιρανών...

Ο στρατός των φθηνών drones καμικάζι του Ιράν
UPD:

Σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις, η Τεχεράνη διαθέτει δεκάδες χιλιάδες τέτοια drones. Ορισμένες αναλύσεις ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στις 80.000 μονάδες, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν «στρατό» μη επανδρωμένων επιθετικών συστημάτων. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί αυτά τα drones μπορούν να παραχθούν σε τόσο μεγάλους αριθμούς. Η απάντηση βρίσκεται κυρίως στο κόστος και στην απλότητα της τεχνολογίας τους.

Το Shahed-136 σχεδιάστηκε με βασική φιλοσοφία τη μαζική παραγωγή και όχι την υψηλή τεχνολογία. Το σώμα του είναι απλό, με τριγωνική πτέρυγα τύπου delta, κατασκευασμένη από σχετικά φθηνά υλικά. Δεν διαθέτει πολύπλοκα συστήματα αισθητήρων ή εξελιγμένα ηλεκτρονικά όπως τα δυτικά drones. Αντίθετα, χρησιμοποιεί απλή πλοήγηση με GPS και προκαθορισμένες συντεταγμένες στόχου.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

UPD:

Thema Insights

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης