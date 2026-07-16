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Λανθασμένες οι αναφορές για εκρήξεις στο κεντρικό Ντουμπάι λένε οι Αρχές
Λανθασμένες οι αναφορές για εκρήξεις στο κεντρικό Ντουμπάι λένε οι Αρχές
Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στο κεντρικό Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αυτήκοες μάρτυρες
UPD:
Δεν υπάρχουν εκρήξεις στο κεντρικό Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσαν πριν λίγο οι τοπικές Αρχές, μετά από σχετικό δημοσίευμα του Reuters που ανέφερε ότι είχαν ακουστεί εκρήξεις.
Το Κυβερνητικό Γραφείο Ενημέρωσης του Ντουμπάι (Government of Dubai Media Office - GDMO) διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί εκρήξεων στο κέντρο της πόλης, χαρακτηρίζοντας ψευδές το σχετικό δημοσίευμα του Reuters.
Σε ανακοίνωσή του, το GDMO επισημαίνει ότι οι πληροφορίες για εκρήξεις στο Downtown Dubai δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και καλεί τόσο τους πολίτες όσο και τα μέσα ενημέρωσης να βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημες πηγές για την ενημέρωσή τους.
Δείτε την ανακοίνωση
Παράλληλα, απευθύνει έκκληση να αποφεύγεται η διασπορά φημών και ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης έντασης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης ενημέρωσης.
Το Κυβερνητικό Γραφείο Ενημέρωσης του Ντουμπάι (Government of Dubai Media Office - GDMO) διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί εκρήξεων στο κέντρο της πόλης, χαρακτηρίζοντας ψευδές το σχετικό δημοσίευμα του Reuters.
Σε ανακοίνωσή του, το GDMO επισημαίνει ότι οι πληροφορίες για εκρήξεις στο Downtown Dubai δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και καλεί τόσο τους πολίτες όσο και τα μέσα ενημέρωσης να βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημες πηγές για την ενημέρωσή τους.
Δείτε την ανακοίνωση
The Government of Dubai Media Office (GDMO) confirms that the Reuters report regarding explosions in Downtown Dubai is false. GDMO urges the public and media to rely only on official sources for accurate information and to avoid spreading rumours or unverified information.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 16, 2026
Παράλληλα, απευθύνει έκκληση να αποφεύγεται η διασπορά φημών και ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης έντασης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης ενημέρωσης.
UPD:
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