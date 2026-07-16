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Λανθασμένες οι αναφορές για εκρήξεις στο κεντρικό Ντουμπάι λένε οι Αρχές
ΚΟΣΜΟΣ
Ντουμπάι Εκρήξεις Επίθεση Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ιράν ΗΠΑ Reuters

Λανθασμένες οι αναφορές για εκρήξεις στο κεντρικό Ντουμπάι λένε οι Αρχές

Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στο κεντρικό Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αυτήκοες μάρτυρες

Λανθασμένες οι αναφορές για εκρήξεις στο κεντρικό Ντουμπάι λένε οι Αρχές
UPD:
Δεν υπάρχουν εκρήξεις στο κεντρικό Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσαν πριν λίγο οι τοπικές Αρχές, μετά από σχετικό δημοσίευμα του Reuters που ανέφερε ότι είχαν ακουστεί εκρήξεις.

Το Κυβερνητικό Γραφείο Ενημέρωσης του Ντουμπάι (Government of Dubai Media Office - GDMO) διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί εκρήξεων στο κέντρο της πόλης, χαρακτηρίζοντας ψευδές το σχετικό δημοσίευμα του Reuters.

Σε ανακοίνωσή του, το GDMO επισημαίνει ότι οι πληροφορίες για εκρήξεις στο Downtown Dubai δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και καλεί τόσο τους πολίτες όσο και τα μέσα ενημέρωσης να βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημες πηγές για την ενημέρωσή τους.

Δείτε την ανακοίνωση


Παράλληλα, απευθύνει έκκληση να αποφεύγεται η διασπορά φημών και ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης έντασης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης ενημέρωσης.
UPD:

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