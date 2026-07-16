Με πρόστιμα ως το 10% των παγκοσμίων εσόδων του απειλείται το TikTok: Ερευνάται στη Βρετανία για την προστασία των ανηλίκων

Έρευνα της Ofcom έπειτα από αξιολόγηση που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το TikTok «αποτυγχάνει» να λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία των ανηλίκων - Τι απαντά η εταιρεία

Ofcom, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η δημοφιλής πλατφόρμα παραβιάζει τις υποχρεώσεις της για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο.



Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Online Safety Act, του νέου βρετανικού νόμου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ο οποίος εφαρμόζεται σταδιακά από την ψήφισή του τον Οκτώβριο του 2023.



TikTok «αποτυγχάνει» να λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία των ανηλίκων, παρά τα ισχυρά στοιχεία που δείχνουν ότι παιδιά εκτίθενται σε επιβλαβές περιεχόμενο.



Παράλληλα, άλλη πρόσφατη έκθεση ανέδειξε νέες ανησυχίες σχετικά με την έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο υλικό μέσω της πλατφόρμας.



Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, καθώς η Ofcom εκτιμά ότι οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί το TikTok ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν σωστά σημαντικό ποσοστό ανήλικων χρηστών.



«Η έρευνα θα εξετάσει εάν υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύουμε ότι το TikTok δεν συμμορφώνεται ή απέτυχε να συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή, διευκρινίζοντας πάντως ότι η έναρξη της διαδικασίας δεν σημαίνει πως έχει ήδη διαπιστωθεί παράβαση.



Πρόστιμα έως το 10% των παγκόσμιων εσόδων Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, η Ofcom έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόστιμα έως και 18 εκατομμυρίων λιρών ή 10% των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων της εταιρείας.



Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει από τα δικαστήρια την επιβολή μέτρων που θα υποχρεώνουν τρίτους παρόχους, όπως οι εταιρείες διαδικτύου, να περιορίσουν ή ακόμη και να μπλοκάρουν την πρόσβαση στην πλατφόρμα.



Η απάντηση του TikTok Εκπρόσωπος του TikTok υποστήριξε ότι η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές προστασίας των ανηλίκων, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες εκτίμησης ηλικίας και κανόνες που έχουν διαμορφωθεί με τη συμβολή ειδικών.



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«Οι αλγόριθμοι παραμένουν τοξικοί» Θετικά υποδέχθηκε την έρευνα το Ίδρυμα Molly Rose, που δημιουργήθηκε στη μνήμη της 14χρονης Μόλι Ράσελ, η οποία αυτοκτόνησε έπειτα από έκθεση σε επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο.



Ο διευθύνων σύμβουλος του ιδρύματος, Άντι Μπάροους, δήλωσε ότι η έρευνα δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στους ελέγχους ηλικίας, αλλά να εξετάσει και «την προφανή αποτυχία του TikTok να αντιμετωπίσει τους τοξικούς αλγόριθμούς του και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις προστασίας των παιδιών».



Πώς γίνεται η επαλήθευση ηλικίας Σήμερα, το TikTok χρησιμοποιεί τεχνολογία «εκτίμησης ηλικίας», η οποία βασίζεται στη συμπεριφορά των χρηστών, όπως τα βίντεο που παρακολουθούν και οι αλληλεπιδράσεις τους στην πλατφόρμα, ώστε να εκτιμήσει την ηλικία τους.



Έρευνα σε βάρος του TikTok ξεκίνησε η βρετανική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών,, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η δημοφιλής πλατφόρμα παραβιάζει τις υποχρεώσεις της για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο.Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του, του νέου βρετανικού νόμου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ο οποίος εφαρμόζεται σταδιακά από την ψήφισή του τον Οκτώβριο του 2023.Η Ofcom αποφάσισε να προχωρήσει στην έρευνα μετά από αξιολόγηση που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το«αποτυγχάνει» να λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία των ανηλίκων, παρά τα ισχυρά στοιχεία που δείχνουν ότι παιδιά εκτίθενται σε επιβλαβές περιεχόμενο.Παράλληλα, άλλη πρόσφατη έκθεση ανέδειξε νέες ανησυχίες σχετικά με την έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο υλικό μέσω της πλατφόρμας.Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, καθώς ηεκτιμά ότι οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί το TikTok ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν σωστά σημαντικό ποσοστό ανήλικων χρηστών.«Η έρευνα θα εξετάσει εάν υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύουμε ότι το TikTok δεν συμμορφώνεται ή απέτυχε να συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή, διευκρινίζοντας πάντως ότι η έναρξη της διαδικασίας δεν σημαίνει πως έχει ήδη διαπιστωθεί παράβαση.Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, ηέχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόστιμα έως και 18 εκατομμυρίων λιρών ή 10% των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων της εταιρείας.Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει από τα δικαστήρια την επιβολή μέτρων που θα υποχρεώνουν τρίτους παρόχους, όπως οι εταιρείες διαδικτύου, να περιορίσουν ή ακόμη και να μπλοκάρουν την πρόσβαση στην πλατφόρμα.Εκπρόσωπος του TikTok υποστήριξε ότι η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές προστασίας των ανηλίκων, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες εκτίμησης ηλικίας και κανόνες που έχουν διαμορφωθεί με τη συμβολή ειδικών.Όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην ασφάλεια της πλατφόρμας από την έναρξη λειτουργίας της στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από οκτώ χρόνια και εμφανίστηκε βέβαιη ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Online Safety Act, δηλώνοντας ότι θα συνεργαστεί με την Ofcom κατά τη διάρκεια της έρευνας.Θετικά υποδέχθηκε την έρευνα το, που δημιουργήθηκε στη μνήμη της 14χρονηςη οποία αυτοκτόνησε έπειτα από έκθεση σε επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο.Ο διευθύνων σύμβουλος του ιδρύματος,, δήλωσε ότι η έρευνα δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στους ελέγχους ηλικίας, αλλά να εξετάσει και «την προφανή αποτυχία του TikTok να αντιμετωπίσει τους τοξικούς αλγόριθμούς του και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις προστασίας των παιδιών».Σήμερα, το TikTok χρησιμοποιεί τεχνολογία, η οποία βασίζεται στη συμπεριφορά των χρηστών, όπως τα βίντεο που παρακολουθούν και οι αλληλεπιδράσεις τους στην πλατφόρμα, ώστε να εκτιμήσει την ηλικία τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την διευθύντρια ερευνών της Ofcom, Κέιτ Ντέιβις, η μέθοδος αυτή ενδέχεται να μην είναι αρκετά ακριβής ώστε να εντοπίζει αξιόπιστα όλους τους ανήλικους χρήστες και να ενεργοποιεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.



Έρχεται απαγόρευση για τους κάτω των 16 ετών Η έρευνα πραγματοποιείται έναν μήνα μετά την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης ότι θα απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών.



Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την άνοιξη του 2027 και θα αφορά πλατφόρμες όπως TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat και X.



Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι οι χρήστες ηλικίας 16 και 17 ετών θα μπορούν προαιρετικά να ενεργοποιούν νυχτερινή απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων, καθώς και να απενεργοποιούν τη λειτουργία ατέρμονης κύλισης (infinite scrolling), με στόχο τον περιορισμό της υπερβολικής χρήσης των πλατφορμών.