Στο σκοτάδι ξανά η Κούβα, τρίτο γενικό μπλακάουτ μέσα σε διάστημα εννέα ημερών

Spetses Mini Marathon:Γιατί χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε Οκτώβριο στις Σπέτσες για να τρέξουν μόλις 5 χιλιόμετρα;
Πως το 5άρι του Spetses Mini Marathon κατάφερε να γίνει κάτι περισσότερο από ένας αγώνας δρόμου.
🚨 ÚLTIMA HORA | Nueva caída del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba— Cubanet 🇨🇺 (@CubanetNoticias) July 14, 2026
El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso informó hace apenas minutos sobre una nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), un incidente que podría provocar nuevas afectaciones… pic.twitter.com/TQZ1bau673