Στο σκοτάδι ξανά η Κούβα, τρίτο γενικό μπλακάουτ μέσα σε διάστημα εννέα ημερών
ΚΟΣΜΟΣ
Κούβα Ηλεκτρικό ρεύμα Διακοπή

Στο σκοτάδι ξανά η Κούβα, τρίτο γενικό μπλακάουτ μέσα σε διάστημα εννέα ημερών

Στο σκοτάδι ξανά η Κούβα, τρίτο γενικό μπλακάουτ μέσα σε διάστημα εννέα ημερών
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Το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος της Κούβας κατέρρευσε ξανά σήμερα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, βυθίζοντας το νησί στο σκοτάδι για τρίτη φορά μέσα σε εννέα ημέρες.

Το μπλακ-άουτ άφησε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους, εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, αποδυναμώνοντας περαιτέρω το ήδη πεπαλαιωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας της Κούβας.

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