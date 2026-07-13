Την Τρίτη στις 23:00 θα τεθεί σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ

Ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας - Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς