Ερντογάν: Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της Τουρκίας και ενίσχυσε το διεθνές της κύρος

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον κ. Τραμπ τόσο για την ενίσχυση των Tουρκοαμερικανικών σχέσεων, όσο και για την επίτευξη του στόχου των 100 δισ. δολαρίων στο διμερές εμπόριό μας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος