Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά στην εμπορική ναυσιπλοΐα
Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά στην εμπορική ναυσιπλοΐα
«Το Ιράν είχε συμφωνήσει σε μια τέλεια συμφωνία για εμάς. Τα είχαν δώσει όλα», είπε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη στην εκπομπή «Meet the Press»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις που προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως.
Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην εκπομπή «Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC.
Παράλληλα ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει μόλις την προηγούμενη ημέρα σε μια συμφωνία την οποία χαρακτήρισε «τέλεια για εμάς». «Το Ιράν είχε συμφωνήσει σε μια τέλεια συμφωνία για εμάς. Τα είχαν δώσει όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Μέσα σε μία ώρα εξαπέλυσαν ένα drone εναντίον ενός πλοίου», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας.
Παράλληλα, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς την «άρρωστη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία στην οποία αναφερόταν ή για το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ «έχουν λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί» για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.
Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην εκπομπή «Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC.
Παράλληλα ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει μόλις την προηγούμενη ημέρα σε μια συμφωνία την οποία χαρακτήρισε «τέλεια για εμάς». «Το Ιράν είχε συμφωνήσει σε μια τέλεια συμφωνία για εμάς. Τα είχαν δώσει όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
BREAKING Trump Asserts Strait of Hormuz Remains Open Despite Iranian Threats— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) July 12, 2026
Source: NBC pic.twitter.com/U8LynxF5UW
«Μέσα σε μία ώρα εξαπέλυσαν επίθεση»Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η στάση της Τεχεράνης άλλαξε αιφνιδιαστικά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
«Μέσα σε μία ώρα εξαπέλυσαν ένα drone εναντίον ενός πλοίου», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας.
Παράλληλα, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς την «άρρωστη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία στην οποία αναφερόταν ή για το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ «έχουν λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί» για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.
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