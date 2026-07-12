Τουλάχιστον δύο νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο
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Τουλάχιστον δύο νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο

Ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα στο πλήθος - Παραμένει ασύλληπτος

Τουλάχιστον δύο νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο
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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν το Σάββατο σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την καναδική τηλεόραση, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλερ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής σάλσα.

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά τον δράστη. Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας.

Τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα.
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