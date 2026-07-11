Γιατί το Ισραήλ έκανε πίσω στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων

Όπως αναφέρει σε νέο της paper η Σβετλάνα Κουσνίρ, δημοσιογράφος και πολιτική αναλύτρια, το όλο ζήτημα αφορά ένα ψήφισμα που ξεκίνησε στις 26 Ιουνίου το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 28 Ιουνίου, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το έγγραφο έπρεπε ακόμη να λάβει την υποστήριξη της Κνεσέτ, αλλά η έντονη αντίδραση του Μπακού ανέτρεψε την περαιτέρω πρόοδό του. Η Σβετλάνα Κουσνίρ τονίζει στην ανάλσή της πως το «μπλοκάρισμα» της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ έγινε περαιτέρω απόδειξη ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει καθιερωθεί ως μεσαία δύναμη. «Το Μπακού καταδεικνύει ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν τα συμφέροντά του και το περιφερειακό περιβάλλον δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η θέση του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η απόφαση του Ισραήλ να ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης της «γενοκτονίας» των Αρμενίων ήταν μια καθαρά πολιτική κίνηση που απευθυνόταν στην Τουρκία. Σύμφωνα με την Σβετλάνα Κουσνίρ, το Ισραήλ θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε απάντηση στην σκληρή αντιισραηλινή ρητορική του και στις κατηγορίες του για «γενοκτονία» για τον πόλεμο στη Γάζα. Η πρωτοβουλία, ωστόσο, ερχόταν σε άμεση αντίθεση με τα συμφέροντα του Αζερμπαϊτζάν, του στενότερου συμμάχου της Τουρκίας και στρατηγικού εταίρου του Ισραήλ. Στις 29 Ιουνίου, το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν καταδίκασε έντονα την ισραηλινή πρωτοβουλία: «Τέτοια βήματα δεν εξυπηρετούν τη συμφιλίωση, αλλά αντίθετα εμβαθύνουν τις διαιρέσεις και εμποδίζουν τις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή. Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να επανεξετάσει αυτήν την απόφαση», αναφερόταν σε επίσημη ανακοίνωση.

Πέρα από το επίσημο Μπακού, το ψήφισμα αντιτάχθηκε ανοιχτά από εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και από ορισμένους πολιτικούς και ειδικούς στο Ισραήλ. Στις 30 Ιουνίου, ο αρχιραβίνος της σεφαραδίτικης κοινότητας του Μπακού, Ζαμίρ Ισάγιεφ, απηύθυνε έκκληση στους βουλευτές του Shas και του United Torah Judaism. Τους προέτρεψε να ζυγίσουν τις πιθανές συνέπειες της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων για τις σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν και για την εβραϊκή κοινότητα της χώρας: «Το Αζερμπαϊτζάν είναι ένας από τους στενότερους και πιο πιστούς φίλους του Ισραήλ και χρησιμεύει ως παράδειγμα μουσουλμανικής χώρας που εδώ και πολλά χρόνια έχει επιλέξει την οδό της φιλίας και του σεβασμού για τον εβραϊκό λαό». Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Στρατηγικής και Ασφάλειας της Ιερουσαλήμ, καθηγητής Εφραίμ Ινμπάρ, χαρακτήρισε την κίνηση ως «παιδαριώδες και ασήμαντο λάθος» που απευθύνεται στην Τουρκία και προειδοποίησε ότι βλάπτει τη στρατηγική συμμαχία του Ισραήλ με το Αζερμπαϊτζάν. Τόνισε ότι η προσπάθεια «να πληγωθούν οι Τούρκοι» δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τις σχέσεις με το Μπακού.

Ο αρχιραβίνος της εβραϊκής κοινότητας Ασκενάζι του Αζερμπαϊτζάν, Σνέουρ Σεγκάλ, κάλεσε επίσης την Κνεσέτ να επανεξετάσει την αναγνώριση της «γενοκτονίας» των Αρμενίων: «Σας ζητάμε, ως μέλη της Κνεσέτ και ως ηγέτες του λαού στο Ισραήλ, να ακούσετε και τη φωνή της εβραϊκής κοινότητας στο Αζερμπαϊτζάν και να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να μην προχωρήσετε στην αναγνώριση αυτής της απόφασης στην Κνεσέτ».

Το πρώην μέλος της Κνεσέτ και πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Δρ. Ελίνα Μπαρντάχ-Γιάλοφ, σημείωσε σε άρθρο της 1ης Ιουλίου στην εφημερίδα The Jerusalem Post ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων σήμερα δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ερεβάν: «Η ίδια η Αρμενία πλησιάζει στην ομαλοποίηση των σχέσεων με την Τουρκία και η ηγεσία της έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει τα γεγονότα του 1915 να χρησιμοποιηθούν ως όπλα από άλλες χώρες για τους δικούς τους πολιτικούς σκοπούς». Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν εξέφρασε την ίδια άποψη στα τέλη Ιουνίου: «Δεν βλέπουμε καμία ανάγκη να απαντήσουμε, επειδή πιστεύουμε ότι η αποχή από το να εισέλθουμε στο ζήτημα της εργαλειοποίησης της Γενοκτονίας των Αρμενίων είναι προς το συμφέρον της Δημοκρατίας της Αρμενίας».

Επιπλέον, όπως αναφέρει στο report της η Σβετλάνα Κουσνίρ, πηγές που γνωρίζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δήλωσαν στο ισραηλινό μέσο Ynet στις 6 Ιουλίου ότι το Μπακού θεώρησε την κίνηση ως «υπέρβαση κόκκινης γραμμής» και πίστευε ότι το Ισραήλ «δεν είχε ανταποδώσει την υποστήριξη που είχε παράσχει το Αζερμπαϊτζάν από την έναρξη του πολέμου [στη Γάζα]». Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με ανεπίσημες αναφορές, το Ισραήλ ανέστειλε τη διαδικασία αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων, λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερή θέση του Μπακού και τις πιθανές συνέπειες για τις διμερείς σχέσεις. Στις 9 Ιουλίου, το αζερμπαϊτζανικό μέσο Haqqin έγραψε: «...το φάσμα των αντιπάλων της πρωτοβουλίας και των υποστηρικτών της θέσης του Αζερμπαϊτζάν δεν περιοριζόταν σε μία μόνο ομάδα, αλλά αντανακλούσε όλο το φάσμα της ισραηλινής εσωτερικής πολιτικής και του κρατικού μηχανισμού... Ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν, η πρωτοβουλία επιβραδύνθηκε και ουσιαστικά θάφτηκε».

Όπως εξηγεί η Σβετλάνα Κουσνίρ, δεν είναι η πρώτη φορά που η θέση του Μπακού έχει επηρεάσει τις αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής των εταίρων του. Το 2009, η σθεναρή αντίδραση του Αζερμπαϊτζάν ήταν ένας από τους παράγοντες που εκτροχίασαν την επικύρωση των Πρωτοκόλλων της Ζυρίχης για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας. Σε αυτά τα έγγραφα, τονίζει η Κουσνίρ, η ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών ουσιαστικά διαχωρίστηκε από τη σύγκρουση του Καραμπάχ. Υπό την πίεση του Μπακού, η Τουρκία συνέδεσε την επικύρωση των πρωτοκόλλων με την πρόοδο στη διευθέτηση του Καραμπάχ. Τελικά, το τουρκικό κοινοβούλιο δεν επικύρωσε τα έγγραφα, η διαδικασία πάγωσε και την 1η Μαρτίου 2018 η Αρμενία ακύρωσε και επίσημα τα πρωτόκολλα.

Είναι επίσης ευρέως γνωστό ότι η Τουρκία έχει κρατήσει κλειστά τα σύνορά της με την Αρμενία επειδή, σε συντονισμό με το Μπακού, αναμένει τη σύναψη μιας συνολικής ειρηνευτικής συνθήκης. Το Reuters ανέφερε τον Μάιο ότι «η Άγκυρα δήλωσε ότι θέλει να ανοίξει ξανά τα ανατολικά σύνορα, αλλά μόνο εάν η Αρμενία υπογράψει ειρηνευτική συνθήκη με το Αζερμπαϊτζάν».

«Σήμερα, το Μπακού ενισχύει σημαντικά τη θέση του ως μεσαία δύναμη και ένας από τους βασικούς παράγοντες της περιοχής. Το πολιτικό βάρος του Αζερμπαϊτζάν και ο κίνδυνος επιδείνωσης των διμερών σχέσεων ήταν σημαντικοί παράγοντες στην απόφαση του Ισραήλ να αναστείλει την περαιτέρω πρόοδο στο ψήφισμα. Αυτό το επεισόδιο έδειξε για άλλη μια φορά ότι η θέση του Μπακού δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί σε ζητήματα που επηρεάζουν την περιφερειακή ισορροπία και τα συμφέροντα των στρατηγικών εταίρων του», τονίζει χαρακτηριστικά στην ανάλυσή της η Κουσνίρ.



