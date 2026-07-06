«Δεν αφήνουν ούτε πτηνό να πετάξει»: Με αποστολή 1.000 ατόμων ο Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας
«Δεν αφήνουν ούτε πτηνό να πετάξει»: Με αποστολή 1.000 ατόμων ο Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας
Αλεξίσφαιρα τζάμια, τοίχοι ανθεκτικοί σε εκρήξεις και αποκλεισμένο ξενοδοχείο για τον Αμερικανό πρόεδρο – Το τετ α τετ με τον Ερντογάν και τα μηνύματα που αναμένονται - Στην Άγκυρα βρίσκεται ήδη ο Μαρκ Ρούτε
Με πολυπληθή αποστολή περίπου 1.000 ατόμων, αναμένεται να προσγειωθεί αύριο στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις τουρκικές αρχές και τις Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ να έχουν λάβει πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας.
Τα ειδικά οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος έχουν ήδη μεταφερθεί στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ ακόμη και το ελικόπτερο που θα τον εξυπηρετεί, έφτασε αποσυναρμολογημένο.
Σύμφωνα με το CNN Türk, το ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει ο Τραμπ έχει μετατραπεί σε «φρούριο», με Αμερικανούς πράκτορες να έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένους ελέγχους τόσο στους χώρους του όσο και στην ευρύτερη περιοχή.
Η σουίτα διαθέτει ξεχωριστό υπνοδωμάτιο, σαλόνι, ιδιωτικό γραφείο και χώρο εργασίας, ενώ, σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, τα παράθυρα είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι αλεξίσφαιρα και οι τοίχοι να αντέχουν σε πιθανές εκρήξεις.
Το 23ώροφο ξενοδοχείο έχει αποκλειστεί πλήρως ενόψει της άφιξης του Αμερικανού προέδρου, ενώ τα μέλη της αμερικανικής αποστολής έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν.
Η περιοχή επιτηρείται από τις Μυστικές Υπηρεσίες, ειδικές δυνάμεις και αστυνομικές μονάδες, ενώ έχουν στηθεί οδοφράγματα στους γύρω δρόμους.
Τα ειδικά οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος έχουν ήδη μεταφερθεί στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ ακόμη και το ελικόπτερο που θα τον εξυπηρετεί, έφτασε αποσυναρμολογημένο.
Σύμφωνα με το CNN Türk, το ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει ο Τραμπ έχει μετατραπεί σε «φρούριο», με Αμερικανούς πράκτορες να έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένους ελέγχους τόσο στους χώρους του όσο και στην ευρύτερη περιοχή.
Σουίτα 190 τ.μ. με αλεξίσφαιρα τζάμια και προστασία από εκρήξειςΟ Τραμπ θα φιλοξενηθεί στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου, επιφάνειας περίπου 190 τετραγωνικών μέτρων.
Η σουίτα διαθέτει ξεχωριστό υπνοδωμάτιο, σαλόνι, ιδιωτικό γραφείο και χώρο εργασίας, ενώ, σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, τα παράθυρα είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι αλεξίσφαιρα και οι τοίχοι να αντέχουν σε πιθανές εκρήξεις.
Το 23ώροφο ξενοδοχείο έχει αποκλειστεί πλήρως ενόψει της άφιξης του Αμερικανού προέδρου, ενώ τα μέλη της αμερικανικής αποστολής έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν.
Preparations are in full swing at Türkiye's Presidential Complex in Ankara, as it gets ready to host world leaders for this year's NATO summit. Asli Atbas reports pic.twitter.com/yMWs762Foo— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 6, 2026
«Δεν αφήνουν ούτε πουλί να πετάξει»Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ξενοδοχείο είναι εξαιρετικά αυστηρά.
Η περιοχή επιτηρείται από τις Μυστικές Υπηρεσίες, ειδικές δυνάμεις και αστυνομικές μονάδες, ενώ έχουν στηθεί οδοφράγματα στους γύρω δρόμους.
Σύμφωνα με το CNN Türk, οι δυνάμεις ασφαλείας «δεν αφήνουν ούτε πουλί να πετάξει».
Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία και σε μικρή απόσταση από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι βασικές συναντήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματός του και των επαφών του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τραμπ αναμένεται να διανυκτερεύσει εκεί.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Ιουλίου, ενώ προβλέπεται και κοινή συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωσή της.
Το ίδιο βράδυ, ο Τούρκος πρόεδρος και η σύζυγός του Εμινέ Ερντογάν θα παραθέσουν δείπνο προς τιμήν των ηγετών και των συζύγων τους στο Προεδρικό Συγκρότημα.
Την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή των ηγετών, η οικογενειακή φωτογραφία και οι εργασίες της Συνόδου, μετά την εναρκτήρια ομιλία του Μαρκ Ρούτε.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Συμμαχίας, οι απειλές στην ευρωατλαντική περιοχή, η Ουκρανία και οι εξελίξεις στη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Ο Ρούτε θα επιμείνει ότι τα κράτη μέλη τηρούν την υπόσχεσή τους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, παρά τις δυσκολίες, καθώς η προσπάθεια αυτή ήδη επιβαρύνει ορισμένους εθνικούς προϋπολογισμούς. Υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, τα μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας των 32 χωρών συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής του περασμένου έτους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035 – λίγο πάνω από το διπλάσιο του συνολικού επιπέδου για τα ευρωπαϊκά κράτη και τον Καναδά το 2025.
Στην Άγκυρα αναμένονται, επίσης, περίπου 100 υπουργοί, υψηλόβαθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία και σε μικρή απόσταση από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι βασικές συναντήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματός του και των επαφών του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τραμπ αναμένεται να διανυκτερεύσει εκεί.
Ιστορική σύνοδος του ΝΑΤΟ στην ΆγκυραΗ Άγκυρα θα φιλοξενήσει την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή ηγετών από τις 32 χώρες - μέλη της Συμμαχίας. Ήδη από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει να καταφτάνουν αξιωματούχοι, όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και - μεταξύ άλλων - οι αποστολές Βουλγαρίας, Αυστραλίας και Βόρειας Μακεδονίας. Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2004 που μια τέτοια Σύνοδος επιστρέφει στην Τουρκία, όταν ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος ήταν πρόεδρος και ο Ερντογάν πρωθυπουργός στην πρώτη θητεία του.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'ya geldi.— serbestiyet (@serbestiyetweb) July 6, 2026
Rutte, zirve için Türkiye'ye gelen ilk üst düzey isim oldu.https://t.co/tsjcEu3nSV pic.twitter.com/VrHlcbhfJP
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Ιουλίου, ενώ προβλέπεται και κοινή συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωσή της.
Το ίδιο βράδυ, ο Τούρκος πρόεδρος και η σύζυγός του Εμινέ Ερντογάν θα παραθέσουν δείπνο προς τιμήν των ηγετών και των συζύγων τους στο Προεδρικό Συγκρότημα.
Την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή των ηγετών, η οικογενειακή φωτογραφία και οι εργασίες της Συνόδου, μετά την εναρκτήρια ομιλία του Μαρκ Ρούτε.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Συμμαχίας, οι απειλές στην ευρωατλαντική περιοχή, η Ουκρανία και οι εξελίξεις στη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Ο Ρούτε θα επιμείνει ότι τα κράτη μέλη τηρούν την υπόσχεσή τους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, παρά τις δυσκολίες, καθώς η προσπάθεια αυτή ήδη επιβαρύνει ορισμένους εθνικούς προϋπολογισμούς. Υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, τα μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας των 32 χωρών συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής του περασμένου έτους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035 – λίγο πάνω από το διπλάσιο του συνολικού επιπέδου για τα ευρωπαϊκά κράτη και τον Καναδά το 2025.
Στην Άγκυρα αναμένονται, επίσης, περίπου 100 υπουργοί, υψηλόβαθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
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