«Δεν αφήνουν ούτε πτηνό να πετάξει»: Με αποστολή 1.000 ατόμων ο Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Ιστορική σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Σύμφωνα με το, οι δυνάμεις ασφαλείας «».Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία και σε μικρή απόσταση από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι βασικές συναντήσεις.Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματός του και των επαφών του με τον πρόεδρο της Τουρκίαςο Τραμπ αναμένεται να διανυκτερεύσει εκεί.Η Άγκυρα θα φιλοξενήσει τηντην, με τη συμμετοχή ηγετών από τιςΉδη από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει να καταφτάνουν αξιωματούχοι, όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ,και - μεταξύ άλλων - οι αποστολές Βουλγαρίας, Αυστραλίας και Βόρειας Μακεδονίας. Αυτή είναι η πρώτη φορά από τοπου μια τέτοια Σύνοδος επιστρέφει στηνόταν οο νεότερος ήταν πρόεδρος και οπρωθυπουργός στην πρώτη θητεία του.αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τονστις 7 Ιουλίου, ενώ προβλέπεται και κοινή συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωσή της.Το ίδιο βράδυ, ο Τούρκος πρόεδρος και η σύζυγός τουθα παραθέσουν δείπνο προς τιμήν των ηγετών και των συζύγων τους στο Προεδρικό Συγκρότημα.Την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή των ηγετών, η οικογενειακή φωτογραφία και οι εργασίες της Συνόδου, μετά την εναρκτήρια ομιλία τουΣτο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Συμμαχίας, οι απειλές στην ευρωατλαντική περιοχή, ηκαι οι εξελίξεις στη νότια πτέρυγα τουθα επιμείνει ότι τα κράτη μέλη τηρούν την υπόσχεσή τους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, παρά τις δυσκολίες, καθώς η προσπάθεια αυτή ήδη επιβαρύνει ορισμένους εθνικούς προϋπολογισμούς. Υπό την πίεση του Ντόναλντ, τα μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας των 32 χωρών συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής του περασμένου έτους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035 – λίγο πάνω από το διπλάσιο του συνολικού επιπέδου για τα ευρωπαϊκά κράτη και τον Καναδά το 2025.Στην Άγκυρα αναμένονται, επίσης, περίπου