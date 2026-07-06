Εμπορία ανθρώπων: Πάνω από 1.000 συλλήψεις σε τέσσερις ηπείρους, ανακοίνωσε η Ιντερπόλ

Συνολικά 2.070 θύματα εντοπίστηκαν, το 10% των οποίων ήταν ανήλικοι από την Αμερική που εξαναγκάστηκαν να εκπορνευτούν ή ενήλικες που στάλθηκαν σε άλλες ηπείρους για καταναγκαστική εργασία - Σε 59 χώρες συνελήφθησαν 1.024 ύποπτοι