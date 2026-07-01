Έρευνα στη Βρετανία για τους δύο αστυνομικούς που συνέλαβαν τον ετοιμοθάνατο φοιτητή στο Σαουθάμπτον
Έρευνα στη Βρετανία για τους δύο αστυνομικούς που συνέλαβαν τον ετοιμοθάνατο φοιτητή στο Σαουθάμπτον
Η σύλληψη του Χένρι Νόβακ, είναι καταγεγραμμένη σε βίντεο και δείχνει τον ίδιο να λέει στους αστυνομικούς ότι είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι και δεν μπορεί να αναπνεύσει, με έναν αστυνομικό να απαντά: «Δεν το νομίζω φίλε»
Το εποπτικό όργανο της αστυνομίας στη Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά δύο αξιωματικούς του Σώματος σε σχέση με τους χειρισμούς της υπόθεσης με τον φοιτητή που του πέρασαν χειροπέδες ενώ ψυχορραγούσε χτυπημένος από το μαχαίρι ενός Σιχ.
Η υπόθεση του 18χρονου Χένρι Νόβακ, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να συλλαμβάνεται και να του περνούν χειροπέδες αστυνομικοί καθώς είναι πεσμένος και ψυχορραγεί, τον Δεκέμβριο στο Σαουθάμπτον, προκάλεσε διαμαρτυρίες, πολιτικό διάλογο και ερωτήματα για το πώς η αστυνομία αντιμετωπίζει διαφορετικές εθνοτικές ομάδες μετά την καταδικαστική απόφαση τον Ιούνιο.
Ο Νόβακ είχε πει στους αστυνομικούς ότι είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ένας αστυνομικός ακούγεται να λέει: «Δεν το νομίζω φίλε».
Ο δολοφόνος του, Βίκρουμ Ντίγκουα, ένας Σιχ γεννημένος στη Βρετανία, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια, κατηγορήσε ψευδώς τον Νόβακ ότι τον πρόσβαλε με ρατσιστικά σχόλια και του επιτέθηκε.
Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, περιλαμβανομένου του πως κατηγορίες περί ρατσισμού επηρεάζουν τις αποφάσεις της αστυνομίας, κάτι το οποίο το εποπτικό όργανο του Σώματος είπε ότι ερευνά.
«Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στην αστυνομία πιθανόν να επλήγη σοβαρά από αυτό το περιστατικό και αυτός είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν αξιολογήσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε ο Ντέρικ Κάμπελ, διευθυντής της ανεξάρτητης αυτής αρχής η οποία που επιβλέπει το σύστημα υποβολής καταγγελιών και διερευνά σοβαρά περιστατικά που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις.
Το εποπτικό όργανο της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι δύο αξιωματικοί του Σώματος βρίσκονται υπό έρευνα για πιθανό σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που αφορά το ενδεχόμενο να αθέτησαν τις επαγγελματικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις, για χρήση βίας και για απαξιωτική συμπεριφορά.
Η ίδια πηγή είπε ότι αυτό σχετίζεται με την πιθανή αποτυχία να αναγνωρίσουν ότι ο Νόβακ χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα, να αναλάβουν δράση αφότου τους είπε ότι τον είχαν μαχαιρώσει και δεν μπορούσε να αναπνεύσει και με την απόφασή τους να του περάσουν χειροπέδες αντί να του προσφέρουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες.
Το αστυνομικό εποπτικό όργανο είπε επίσης ότι ένας αξιωματικός πιθανόν να μην αντιμετώπισε τον Νόβακ με τον δέοντα σεβασμό καθώς στο βίντεο φαίνεται να απορρίπτει τον ισχυρισμό του ότι είχε μαχαιρωθεί.
Η υπόθεση του 18χρονου Χένρι Νόβακ, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να συλλαμβάνεται και να του περνούν χειροπέδες αστυνομικοί καθώς είναι πεσμένος και ψυχορραγεί, τον Δεκέμβριο στο Σαουθάμπτον, προκάλεσε διαμαρτυρίες, πολιτικό διάλογο και ερωτήματα για το πώς η αστυνομία αντιμετωπίζει διαφορετικές εθνοτικές ομάδες μετά την καταδικαστική απόφαση τον Ιούνιο.
Ο Νόβακ είχε πει στους αστυνομικούς ότι είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ένας αστυνομικός ακούγεται να λέει: «Δεν το νομίζω φίλε».
UK police watchdog probes two officers over handling of Henry Nowak case https://t.co/0Phu5Mc1IB— The Straits Times (@straits_times) July 1, 2026
Ο δολοφόνος του, Βίκρουμ Ντίγκουα, ένας Σιχ γεννημένος στη Βρετανία, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια, κατηγορήσε ψευδώς τον Νόβακ ότι τον πρόσβαλε με ρατσιστικά σχόλια και του επιτέθηκε.
Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, περιλαμβανομένου του πως κατηγορίες περί ρατσισμού επηρεάζουν τις αποφάσεις της αστυνομίας, κάτι το οποίο το εποπτικό όργανο του Σώματος είπε ότι ερευνά.
«Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στην αστυνομία πιθανόν να επλήγη σοβαρά από αυτό το περιστατικό και αυτός είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν αξιολογήσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε ο Ντέρικ Κάμπελ, διευθυντής της ανεξάρτητης αυτής αρχής η οποία που επιβλέπει το σύστημα υποβολής καταγγελιών και διερευνά σοβαρά περιστατικά που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις.
Το εποπτικό όργανο της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι δύο αξιωματικοί του Σώματος βρίσκονται υπό έρευνα για πιθανό σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που αφορά το ενδεχόμενο να αθέτησαν τις επαγγελματικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις, για χρήση βίας και για απαξιωτική συμπεριφορά.
Η ίδια πηγή είπε ότι αυτό σχετίζεται με την πιθανή αποτυχία να αναγνωρίσουν ότι ο Νόβακ χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα, να αναλάβουν δράση αφότου τους είπε ότι τον είχαν μαχαιρώσει και δεν μπορούσε να αναπνεύσει και με την απόφασή τους να του περάσουν χειροπέδες αντί να του προσφέρουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες.
Το αστυνομικό εποπτικό όργανο είπε επίσης ότι ένας αξιωματικός πιθανόν να μην αντιμετώπισε τον Νόβακ με τον δέοντα σεβασμό καθώς στο βίντεο φαίνεται να απορρίπτει τον ισχυρισμό του ότι είχε μαχαιρωθεί.
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