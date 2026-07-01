Έρευνα στη Βρετανία για τους δύο αστυνομικούς που συνέλαβαν τον ετοιμοθάνατο φοιτητή στο Σαουθάμπτον

Η σύλληψη του Χένρι Νόβακ, είναι καταγεγραμμένη σε βίντεο και δείχνει τον ίδιο να λέει στους αστυνομικούς ότι είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι και δεν μπορεί να αναπνεύσει, με έναν αστυνομικό να απαντά: «Δεν το νομίζω φίλε»