Μειώθηκε ο πληθωρισμός στη Γερμανία, κατέγραψε ποσοστό 2,3%

Ως βασική αιτία για την συγκράτηση του πληθωρισμού εκτιμάται η πτώση των τιμών των καυσίμων και η έκπτωση των 17 σεντς/λίτρο που εφάρμοσε η κυβέρνηση στην φορολογία των πετρελαιοειδών