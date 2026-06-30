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Προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης η εικόνα με τον χρυσό αετό στον Λευκό Οίκο που δημοσίευσε ο Τραμπ; «Όλα δείχνουν Google AI», εκτιμά το CNN
Προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης η εικόνα με τον χρυσό αετό στον Λευκό Οίκο που δημοσίευσε ο Τραμπ; «Όλα δείχνουν Google AI», εκτιμά το CNN
Η ανάρτηση έγινε με αφορμή την επέτειο 250 χρόνων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας - Τα μεταδεδομένα παραπέμπουν στο Google AI, ενώ φωτογραφίες από τον Λευκό Οίκο διαψεύδουν ότι το έργο υπάρχει στην πραγματικότητα
Μια εικόνα που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης δημοσίευσε στα social media ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας έναν τεράστιο χρυσό αετό να δεσπόζει στο μπαλκόνι Τρούμαν του Λευκού Οίκου.
Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ συνόδευσε την εικόνα με το μήνυμα: «Ένα χρυσό δώρο στον Λευκό Οίκο για τη χρονιά των 250ών γενεθλίων του!».
Λίγο αργότερα, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα X αναδημοσίευσε την ίδια εικόνα.
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η φωτογραφία δεν είναι πραγματική. Σύμφωνα με το CNN, το κιγκλίδωμα του μπαλκονιού στην εικόνα παρουσιάζει μικρές διαφορές σε σχέση με το πραγματικό Μπαλκόνι Τρούμαν, ενώ η ασπίδα που συνοδεύει τον αετό φέρει 11 αστέρια αντί για 13, τα οποία συμβολίζουν τις αρχικές 13 αποικίες κατά την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Επιπλέον, τα μεταδεδομένα της εικόνας περιλαμβάνουν ψηφιακά διαπιστευτήρια περιεχομένου (content credentials) που υποδεικνύουν ότι δημιουργήθηκε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Google.
Παράλληλα, ο ανεξάρτητος φωτογράφος Άντριου Λέιντεν δημοσίευσε φωτογραφίες του ίδιου σημείου του Λευκού Οίκου, τις οποίες, όπως ανέφερε, τράβηξε στις 21:30 το βράδυ της Δευτέρας, δηλαδή μετά την ανάρτηση του Τραμπ. Στις εικόνες αυτές δεν εμφανίζεται ο γιγάντιος αετός.
Το CNN ανέφερε ότι έχει απευθυνθεί στον Λευκό Οίκο ζητώντας επίσημο σχόλιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει απάντηση.
Από την επιστροφή του στην προεδρία το 2025, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας χρυσές διακοσμητικές λεπτομέρειες στο Οβάλ Γραφείο, τοποθετώντας μεγάλα διακοσμητικά μετάλλια στους χώρους της Δυτικής Πτέρυγας και της προεδρικής κατοικίας, ενώ έχει δρομολογήσει εκτεταμένες εργασίες, όπως την πλήρη αναδιαμόρφωση του Κήπου των Ρόδων, την εγκατάσταση δύο μεγάλων ιστών σημαίας στους κήπους του Λευκού Οίκου και την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας, ώστε να κατασκευαστεί η αμφιλεγόμενη νέα αίθουσα δεξιώσεων που έχει προτείνει.
Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ συνόδευσε την εικόνα με το μήνυμα: «Ένα χρυσό δώρο στον Λευκό Οίκο για τη χρονιά των 250ών γενεθλίων του!».
Λίγο αργότερα, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα X αναδημοσίευσε την ίδια εικόνα.
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η φωτογραφία δεν είναι πραγματική. Σύμφωνα με το CNN, το κιγκλίδωμα του μπαλκονιού στην εικόνα παρουσιάζει μικρές διαφορές σε σχέση με το πραγματικό Μπαλκόνι Τρούμαν, ενώ η ασπίδα που συνοδεύει τον αετό φέρει 11 αστέρια αντί για 13, τα οποία συμβολίζουν τις αρχικές 13 αποικίες κατά την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Επιπλέον, τα μεταδεδομένα της εικόνας περιλαμβάνουν ψηφιακά διαπιστευτήρια περιεχομένου (content credentials) που υποδεικνύουν ότι δημιουργήθηκε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Google.
Παράλληλα, ο ανεξάρτητος φωτογράφος Άντριου Λέιντεν δημοσίευσε φωτογραφίες του ίδιου σημείου του Λευκού Οίκου, τις οποίες, όπως ανέφερε, τράβηξε στις 21:30 το βράδυ της Δευτέρας, δηλαδή μετά την ανάρτηση του Τραμπ. Στις εικόνες αυτές δεν εμφανίζεται ο γιγάντιος αετός.
This is what the Truman Balcony looks like at 9:30pm Monday night. pic.twitter.com/IEZEGsRuUn— Andrew Leyden (@PenguinSix) June 30, 2026
Το CNN ανέφερε ότι έχει απευθυνθεί στον Λευκό Οίκο ζητώντας επίσημο σχόλιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει απάντηση.
Από την επιστροφή του στην προεδρία το 2025, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας χρυσές διακοσμητικές λεπτομέρειες στο Οβάλ Γραφείο, τοποθετώντας μεγάλα διακοσμητικά μετάλλια στους χώρους της Δυτικής Πτέρυγας και της προεδρικής κατοικίας, ενώ έχει δρομολογήσει εκτεταμένες εργασίες, όπως την πλήρη αναδιαμόρφωση του Κήπου των Ρόδων, την εγκατάσταση δύο μεγάλων ιστών σημαίας στους κήπους του Λευκού Οίκου και την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας, ώστε να κατασκευαστεί η αμφιλεγόμενη νέα αίθουσα δεξιώσεων που έχει προτείνει.
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