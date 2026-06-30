Προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης η εικόνα με τον χρυσό αετό στον Λευκό Οίκο που δημοσίευσε ο Τραμπ; «Όλα δείχνουν Google AI», εκτιμά το CNN

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή την επέτειο 250 χρόνων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας - Τα μεταδεδομένα παραπέμπουν στο Google AI, ενώ φωτογραφίες από τον Λευκό Οίκο διαψεύδουν ότι το έργο υπάρχει στην πραγματικότητα