Οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν, πλέον, την κατοχή αυτοκινήτου ως «αγαθό πολυτελείας»

Tο 57% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι το αυτοκίνητο είναι, πλέον, το μεγαλύτερο οικογενειακό έξοδο, με το 95% να πιστεύει ότι το κόστος μετακίνησης αυξάνεται συνεχώς