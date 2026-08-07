Νέο πρόστιμο $567 εκατ. στη Meta για βλάβες στην ψυχική υγεία των παιδιών

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα στη Meta σε υπόθεση που αφορά την ασφάλεια των ανηλίκων - Η εταιρεία προσφεύγει κατά της απόφασης

567 εκατ. δολαρίων επέβαλε στη Meta κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τα παιδιά στις πλατφόρμες της.



Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα στη Meta σε υπόθεση που αφορά την ασφάλεια των ανηλίκων. Η νέα απόφαση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενο πρόστιμο 375 εκατ. δολαρίων στην ίδια υπόθεση, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 942 εκατ. δολάρια.



«δημόσια όχληση», χρησιμοποιώντας μάλιστα ως αναλογία τη ρύπανση που προκαλεί ένα εργοστάσιο. Όπως ανέφερε στην απόφασή του, στην περίπτωση της Meta το προϊόν είναι η διαφήμιση και το περιεχόμενο, ενώ ως αντίστοιχη «ρύπανση» περιέγραψε την ψυχολογική βλάβη και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.



Το δικαστήριο διέταξε την εταιρεία να καταβάλει τα χρήματα σε ειδικό ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτήσει δράσεις για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των σχετικών επιπτώσεων.



Η Meta προσφεύγει κατά της απόφασης Εκπρόσωπος της Meta, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων τα Instagram, Facebook, WhatsApp και Threads, δήλωσε ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και θα ασκήσει έφεση.







Η Meta είχε ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση και κατά της προηγούμενης απόφασης για τα 375 εκατ. δολάρια. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτέλεσε την πρώτη φορά που μια αμερικανική Πολιτεία κατάφερε να επικρατήσει δικαστικά απέναντι στη Meta για ζητήματα ασφάλειας παιδιών.



Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με χιλιάδες παρόμοιες αγωγές στις ΗΠΑ. Νωρίτερα μέσα στο έτος έχασε επίσης σημαντική δικαστική υπόθεση στο Λος Άντζελες, όπου κρίθηκε ότι μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τον σχεδιασμό πλατφορμών με εθιστικά χαρακτηριστικά.

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Πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα Από τα 567 εκατ. δολάρια, τα 420 εκατ. προβλέπεται να διατεθούν για την αντιμετώπιση βλαβών που, σύμφωνα με το δικαστήριο, έχουν ήδη προκληθεί μέσω των πλατφορμών της Meta. Τα χρήματα θα χρηματοδοτήσουν κατάλληλα κλινικά προγράμματα, υπηρεσίες ψυχικής υγείας και επαγγελματίες του συγκεκριμένου τομέα.



Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί επίσης για προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης, καθώς και για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των social media από παιδιά.



Οι περιορισμοί για τους ανήλικους χρήστες Πέρα από το χρηματικό πρόστιμο, το δικαστήριο διέταξε τη Meta να εφαρμόσει σειρά πρόσθετων μέτρων για τους ανήλικους χρήστες.



Μεταξύ άλλων, λογαριασμοί χρηστών κάτω των 18 ετών δεν θα πρέπει να προτείνονται σε ενήλικους, ενώ οι ενήλικοι δεν θα μπορούν να στέλνουν μηνύματα σε ανήλικους χρήστες.



Νέο πρόστιμο ύψουςδικαστήριο στο Νέο Μεξικό, κρίνοντας ότι η εταιρεία απέτυχε να προειδοποιήσει επαρκώς το κοινό για τουςπου ενδέχεται να αντιμετωπίζουνστις πλατφόρμες της.Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα στη Meta σε υπόθεση που αφορά τηνΗ νέα απόφαση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενο πρόστιμο 375 εκατ. δολαρίων στην ίδια υπόθεση, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό σταΟ δικαστής Μπράιαν Μπίντσαϊντ χαρακτήρισε τη Meta, χρησιμοποιώντας μάλιστα ως αναλογία τη ρύπανση που προκαλεί ένα εργοστάσιο. Όπως ανέφερε στην απόφασή του, στην περίπτωση της Meta το προϊόν είναι η διαφήμιση και το περιεχόμενο, ενώ ως αντίστοιχη «ρύπανση» περιέγραψε την ψυχολογική βλάβη και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.Το δικαστήριο διέταξε την εταιρεία να καταβάλει τα χρήματα, το οποίο θα χρηματοδοτήσει δράσεις για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των σχετικών επιπτώσεων.Εκπρόσωπος της Meta, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων τα Instagram, Facebook, WhatsApp και Threads, δήλωσε ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση καιΗ εταιρεία υποστήριξε ότι καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την ασφάλεια των χρηστών στις πλατφόρμες της και ότι έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες στον εντοπισμό και την απομάκρυνση κακόβουλων χρηστών και επιβλαβούς περιεχομένου. Παράλληλα, δήλωσε βέβαιη για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει με στόχο την προστασία των εφήβων στο διαδίκτυο.Η Meta είχε ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση και κατά της προηγούμενης απόφασης για τα 375 εκατ. δολάρια. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτέλεσε την πρώτη φορά που μια αμερικανική Πολιτεία κατάφερε να επικρατήσει δικαστικά απέναντι στη Meta για ζητήματα ασφάλειας παιδιών.Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπηστις ΗΠΑ. Νωρίτερα μέσα στο έτος έχασε επίσης σημαντική δικαστική υπόθεση στο Λος Άντζελες, όπου κρίθηκε ότι μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τον σχεδιασμό πλατφορμών με εθιστικά χαρακτηριστικά.Από τα 567 εκατ. δολάρια, τα 420 εκατ. προβλέπεται να διατεθούν για την αντιμετώπιση βλαβών που, σύμφωνα με το δικαστήριο, έχουν ήδη προκληθεί μέσω των πλατφορμών της Meta. Τα χρήματα θα χρηματοδοτήσουν κατάλληλα κλινικά προγράμματα, υπηρεσίες ψυχικής υγείας και επαγγελματίες του συγκεκριμένου τομέα.Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί επίσης για προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης, καθώς και για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των social media από παιδιά.Πέρα από το χρηματικό πρόστιμο, το δικαστήριο διέταξε τη Meta να εφαρμόσει σειράγια τους ανήλικους χρήστες.Μεταξύ άλλων, λογαριασμοί χρηστών κάτω των 18 ετών δεν θα πρέπει να προτείνονται σε ενήλικους, ενώ οι ενήλικοι δεν θα μπορούν να στέλνουν μηνύματα σε ανήλικους χρήστες.

Η Meta καλείται επίσης να απαγορεύσει στους ανήλικους χρήστες την αποστολή ή λήψη γυμνού περιεχομένου και να εφαρμόζει πολιτική άμεσης αντιμετώπισης ενηλίκων που εμπλέκονται σε σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.



Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση της εμφάνισης του αριθμού των «likes» για χρήστες κάτω των 18 ετών.



Οι ειδοποιήσεις push θα πρέπει να απενεργοποιούνται καθημερινά από τις 22:00 έως τις 07:00, καθώς και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από τις 08:00 έως τις 15:00 τις καθημερινές.



Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εντολή για περιορισμό του χρόνου χρήσης: οι ανήλικοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν συνολικά Instagram και Facebook έως 90 ώρες τον μήνα, που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε περίπου τρεις ώρες την ημέρα.



Την ίδια ώρα, αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προωθούνται στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αρκετές χώρες εξετάζουν ακόμη αυστηρότερους ηλικιακούς περιορισμούς.