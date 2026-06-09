Τραγωδία στη Βραζιλία: 6χρονη νεκρή από πυροβολισμό, το όπλο κρατούσε ο 12χρονος αδελφός της
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Πυροβολισμός Παιδί Θάνατος

Τραγωδία στη Βραζιλία: 6χρονη νεκρή από πυροβολισμό, το όπλο κρατούσε ο 12χρονος αδελφός της

Το περιστατικό έγινε στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Corrego Mumbuca όταν tο όπλο εκπυρσοκρότησε και η Ισαντόρα Φερνάντες Περέιρα Ντος Σάντος τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι

Τραγωδία στη Βραζιλία: 6χρονη νεκρή από πυροβολισμό, το όπλο κρατούσε ο 12χρονος αδελφός της
Νεκρή από τα πυρά κυνηγετικού όπλου που κρατούσε ο 12χρονος αδερφός της έπεσε μία 6χρονη στη Βραζιλία. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του θετού πατέρα των παιδιών.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Corrego Mumbuca όταν ο 12χρονος βρήκε το κυνηγετικό όπλο. Το όπλο εκπυρσοκρότησε και η Ισαντόρα Φερνάντες Περέιρα Ντος Σάντος τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι, στην περιοχή του αυτιού, σύμφωνα με την Diario do Rio Doce.

Η 35χρονη μητέρα των παιδιών, ισχυρίστηκε ότι το κυνηγετικό όπλο ήταν πάνω σε μία ντουλάπα αλλά ο 12χρονος ισχυρίστηκε αργότερα ότι το όπλο ήταν πάνω σε ένα κρεβάτι, σύμφωνα με την Sun.

Στη σορό του παιδιού έγινε ιατροδικαστική και κηδεύτηκε την περασμένη Παρασκευή στο δημοτικό κοιμητήριο του Παβάο.

Η μητέρα και ο 12χρονος αδελφός του οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση. Μετά την ακρόαση, αφέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο σύντροφος της μητέρας, 52 ετών, ο οποίος αρχικά αναγνωρίστηκε ως ο ιδιοκτήτης των όπλων που βρέθηκαν στην κατοικία, δεν είχε ακόμη εντοπιστεί.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι, η αστυνομία κατέσχεσε δύο κυνηγετικά όπλα, φυσίγγια και πυρίτιδα.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης