Αγρότης στη Βρετανία προκάλεσε μόνος του τεράστια οικολογική ζημιά σε ποτάμι: Θα χρειαστεί 20-30 χρόνια για να αποκατασταθεί
Οικολόγοι εκτιμούν ότι θα χρειαστούν 20 έως 30 χρόνια για να ανακάμψει ένα τμήμα του ποταμού Λαγκ στο Χερεφορτσάιρ, στη Βρετανία, μετά τη ζημιά που προκάλεσε ένας και μόνο αγρότης.
Το 2020 και το 2021 αφαίρεσε τόνους χαλίκια από την κοίτη και έκοψε 71 δέντρα, προκειμένου να κατασκευάσει έναν δρόμο και έναν στάβλο για άλογα στο σπίτι του.
Ο ποταμός φιλοξενεί έξι προστατευόμενα και απειλούμενα είδη, μεταξύ των οποίων η βίδρα, ο σολομός του Ατλαντικού και ένα είδος καραβίδας. Από το 1995 είχε ανακηρυχθεί Περιοχή Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος.
Τα χαλίκια στις κοίτες των ποταμών είναι τα μέρη όπου τα έντομα και τα ψάρια γεννούν τα αυγά τους, αναφέρει το BBC, η αυτοψία του οποίου έδειξε ότι στο τμήμα που έχει καταστραφεί δεν υπάρχει κανένα από τα προστατευόμενα είδη, αλλά ούτε και έντομα στις όχθες.
Ο αγρότης παραδέχτηκε στη δίκη ότι χρησιμοποίησε μπουλντόζες και εκσκαφείς για να αφαιρέσει χαλίκια από ένα τμήμα του ποταμού μήκους 1,5 χιλιομέτρου κοντά στο αγρόκτημά του.
Είπε ακόμη ότι στόχος του ήταν να περιορίσει τον κίνδυνο από πλημμύρες.
Το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο 600.000 λιρών και την αποκατάσταση της ζημιάς που είχε προκαλέσει.
