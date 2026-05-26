Αναφορές για έκρηξη σε τάνκερ στα ανοιχτά του Ομάν
Ασφαλές το πλήρωμα, μέρος καυσίμου έχει διαρρεύσει στη θάλασσα
Το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για «εξωτερική έκρηξη» σε πλοίο περίπου 60 ναυτικά μίλια (111 χλμ) από τη Μουσκάτ του Ομάν.
Σύμφωνα με την αναφορά, ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε την εκδήλωση έκρηξης στο αριστερό πίσω μέρος του και κοντά στη γραμμή του νερού.
Παράλληλα, επισημαίνεται πως μέρος του καυσίμου διέρρευσε στη θάλασσα, ενώ τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.
UKMTO WARNING 062-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) May 26, 2026
