Η στιγμή που αυτοκίνητο εισβάλει σε εστιατόριο στη Νέα Ορλεάνη: Θαύμα που δεν σκοτώθηκε κανείς, λέει ο ιδιοκτήτης
Δείτε βίντεο - Η οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα όταν έχασε τον έλεγχο, έστριψε, χτύπησε δύο τσιμεντένια φράγματα σε ένα βενζινάδικο και κατέληξε εντός του καταστήματος
Ένα συνηθισμένο μεσημεριανό γεύμα σε μαγαζί γειτονιάς μετατράπηκε σε σκηνή τρόμου όταν αυτοκίνητο εκτός ελέγχου μπήκε εντός από την είσοδο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Νέα Ορλεάνη όπου έντρομοι πελάτες και προσωπικό προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο.
Η οδηγός του αυτοκινήτου έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο και μπήκε στην τραπεζαρία του Olive Branch Cafe. «Είναι θαύμα που δεν έχασε τη ζωή του κανείς», είπε στο Fox ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Ράστι Ότρι.
Σύμφωνα με τον Ότρι, το ατύχημα έλαβε χώρα ενώ βρίσκονταν εντός του καταστήματος περίπου 15 πελάτες. Το συγκλονιστικό ατύχημα καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του εστιατορίου:
Η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης ανακοίνωσε ότι η οδηγός «και μερικοί πελάτες» νοσηλεύτηκαν με ελαφρά τραύματα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.
Όσο για το εστιατόριο, ο Ότρι λέει πως θα το κλείσει έως ότου ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις και οι επισκευές.
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, η οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα όταν έχασε τον έλεγχο, έστριψε, χτύπησε δύο τσιμεντένια φράγματα σε ένα βενζινάδικο και κατέληξε εντός του καταστήματος. «Το όχημα ήταν εντελώς εκτός ελέγχου», είπε ο Ότρι, ο οποίος άνοιξε το εστιατόριο το 2002.
@protothema.gr ❗️ Κανείς δεν έχασε τη ζωή του παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο πέρασε ξυστά από τραπέζια όπου ήταν κόσμος και απολάμβανε το μεσημεριανό του στο εστιατόριο της Νέας Ορλεάνης
