Σπάνιες εικόνες με βουβάλια να απολαμβάνουν ιαματικά λουτρά στην Τουρκία, δείτε βίντεο

Κάθε δέκα ημέρες, οι κτηνοτρόφοι τα οδηγούν με τα πόδια για αρκετά χιλιόμετρα μέχρι τα λουτρά, συχνά περνώντας ώρες κατευθύνοντας το κοπάδι μέσα από το χιόνι
Στην ανατολική Μπίτλις στην Τουρκία, αγρότες βάζουν βούβαλους νερού και άλογα στα θερμά λουτρά Μπουντάκλι με 40 βαθμούς Κελσίου για μπάνιο, θεραπεία και διατήρηση ποιοτικού γάλακτος τον παγωμένο χειμώνα.
Καθώς το ψύχος υπό το μηδέν «σφίγγει» την περιοχή, τα ζώα οδηγούνται στα ιαματικά λουτρά του Μπούντακλι κοντά στο Γκιουροϊμάκ, όπου το φυσικά θερμαινόμενο νερό χρησιμοποιείται για να απομακρύνει τη βρομιά του στάβλου, να ανακουφίσει τη σωματική καταπόνηση και να προστατεύσει την παραγωγή γάλακτος.
Κάθε δέκα ημέρες, οι κτηνοτρόφοι τα οδηγούν με τα πόδια για αρκετά χιλιόμετρα μέχρι τα λουτρά, συχνά περνώντας ώρες κατευθύνοντας το κοπάδι μέσα από το χιόνι. Ο ατμός τυλίγει τις σιλουέτες τους, προσελκύοντας φωτογράφους στην κοιλάδα κάτω από το ηφαίστειο Νεμρούτ.
Οι ντόπιοι λένε ότι αυτή η ρουτίνα βοηθά τις πληγές να επουλωθούν και κρατά τα ζώα ήρεμα τον χειμώνα, μετατρέποντας τις πηγές σε ένα απλό, υπαίθριο σπα.
Τροφοδοτούμενες από τη γεωθερμική θερμότητα του ηφαιστείου Νεμρούτ, οι θερμές πηγές του Μπούντακλι αντλούν το νερό της βροχής βαθιά στο υπέδαφος, όπου αυτό θερμαίνεται μέσα στις ρηγματωμένες ηφαιστειακές πέτρες προτού αναβλύσει φυσικά στην επιφάνεια με θερμοκρασία κοντά στους 40°C.
