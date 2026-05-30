Κινεζικός ο πύραυλος που φέρεται να κατέρριψε το αμερικανικό F-15 πάνω από το Ιράν, λέει το NBC
Κινεζικός ο πύραυλος που φέρεται να κατέρριψε το αμερικανικό F-15 πάνω από το Ιράν, λέει το NBC
Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου, ο φορητός αντιαεροπορικός πύραυλος που φέρεται να κατέρριψε το F-15 των ΗΠΑ πριν από ένα μήνα πάνω από τη νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν ήταν πιθανότατα κινεζικής προέλευσης
Ο φορητός αντιαεροπορικός πύραυλος που φέρεται να κατέρριψε το αμερικανικό μαχητικό F-15 πάνω από τη νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν τον περασμένο μήνα ήταν κατά πάσα πιθανότητα κινεζικής προέλευσης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NBC, επικαλούμενο τρεις πηγές με άμεση γνώση των εξελίξεων.
Σύμφωνα με το δίκτυο, μία από τις πηγές αυτές, καθώς και Αμερικανός αξιωματούχος, ανέφεραν ότι η Κίνα ενδέχεται να προμήθευσε επίσης το Ιράν με αεροσκάφη τεχνολογίας stealth και εξοπλισμό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλου βεληνεκούς κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 28 Φεβρουαρίου.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η υπόθεση της κατάρριψης του αμερικανικού μαχητικού εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση. Το περιστατικό είχε προκαλέσει εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διάρκειας 36 ωρών για τον εντοπισμό του πιλότου του αεροσκάφους.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με το δίκτυο, μία από τις πηγές αυτές, καθώς και Αμερικανός αξιωματούχος, ανέφεραν ότι η Κίνα ενδέχεται να προμήθευσε επίσης το Ιράν με αεροσκάφη τεχνολογίας stealth και εξοπλισμό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλου βεληνεκούς κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 28 Φεβρουαρίου.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η υπόθεση της κατάρριψης του αμερικανικού μαχητικού εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση. Το περιστατικό είχε προκαλέσει εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διάρκειας 36 ωρών για τον εντοπισμό του πιλότου του αεροσκάφους.
Το NBC επισημαίνει ότι οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν με ακρίβεια τον τύπο του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τον βαθμό ενδεχόμενης κινεζικής εμπλοκής στον εξοπλισμό των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
🇺🇸🇮🇷🇨🇳 U.S officials believe the F-15 fighter that was shot down over southwestern Iran was struck by a Chinese-made shoulder-launched missile— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026
They also think China provided Iran with a long-range early-warning radar that spots stealth aircraft that are meant to evade detection… https://t.co/sx9gL3Royi pic.twitter.com/SATw31dq0v
Δείτε βίντεο
Τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είχε ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, να μην προμηθεύσει το Ιράν με οπλικά συστήματα. Όπως ανέφερε τότε ο Τραμπ, ο Κινέζος ηγέτης τον διαβεβαίωσε «ότι, ουσιαστικά, δεν κάνει κάτι τέτοιο».
JUST IN: NEWLY RELEASED FOOTAGE FROM A WEDDING SHOWS IRANIAN AIR DEFENSES SHOOT DOWN A US FIGHTER JET LIKELY THE F-15 ON THE 20th DAY OF THE WAR pic.twitter.com/ASKW0Fkphy— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 27, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα