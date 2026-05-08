«Μόνο οι χαζοί δεν απαντούν όταν πυροβολούνται», είπε ο Ρούμπιο για τα χθεσινά πυρά κατά Ιρανών στο Ορμούζ
Σήμερα περιμένουμε την απάντηση της Τεχεράνης, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών από τη Ρώμη - Για «ανεύθυνη στρατιωτική περιπέτεια» κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο Αραγτσί
Η Επιχείρηση Epic Fury, εξήγησε ο Ρούμπιο από τη Ρώμη, ήταν μια επιθετική επιχείρηση που στόχευε την καταστροφή των πυραυλικών εκτοξεύσεων, του ναυτικού και της αεροπορίας του Ιράν.
«Αυτό που είδατε χθες ήταν αμερικανικά καταδρομικά να κινούνται μέσω διεθνών υδάτων και να πυροβολούνται από τους Ιρανούς, και οι ΗΠΑ αντέδρασαν αμυντικά για να προστατευτούν», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην ιταλική πρωτεύουσα.
Marco Rubio on Iran:— Clash Report (@clashreport) May 8, 2026
Iran now claims that they own — that they have a right to control an international waterway. They claim that they have a right to control it. What is the world going to do about that? Is the world going to accept that Iran now controls an international… pic.twitter.com/23VpT1DrT6
«Μόνο οι χαζές χώρες δεν ανταπαντούν όταν πυροβολούνται. Και εμείς δεν είμαστε μια χαζή χώρα», πρόσθεσε ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης.
Απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ έχουν θέσει «κόκκινες γραμμές» στο Ιράν, ο Ρούμπιο δήλωσε: «Η κόκκινη γραμμή είναι σαφής: αν απειλήσουν τους Αμερικανούς, θα ανατιναχτούν», επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση περί άρνησης στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
SECRETARY RUBIO: Every American president has said Iran can’t have a nuclear weapon.— Department of State (@StateDept) May 8, 2026
President Trump is the first American president that’s actually trying to do something concrete about it. I don’t know who would disagree with that. pic.twitter.com/ichJcK6BMI
«Το Ιράν ισχυρίζεται πλέον ότι του ανήκει — ότι έχει το δικαίωμα να ελέγχει μια διεθνή πλωτή οδό. Ισχυρίζεται ότι έχει το δικαίωμα να την ελέγχει. Τι θα κάνει ο κόσμος γι’ αυτό; Θα δεχτεί ο κόσμος ότι το Ιράν ελέγχει πλέον μια διεθνή πλωτή οδό; Γιατί αν ο κόσμος είναι διατεθειμένος να το αποδεχτεί, τότε ας είναι έτοιμος, γιατί υπάρχουν περίπου 10 άλλες χώρες που θα αρχίσουν να κάνουν το ίδιο σε διεθνείς πλωτές οδούς κοντά στα σύνορά τους. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο που προσπαθούν να το θεωρήσουν φυσιολογικό», σημείωσε ο Ρούμπιο για την κατάσταση στα Στενά.
Επιπλέον, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν απάντηση από το Ιράν την Παρασκευή σχετικά με την πρότασή τους να τερματιστεί ο πόλεμος. «Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει η απάντηση. Η ελπίδα είναι ότι θα είναι κάτι που θα μας οδηγήσει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους.
SECRETARY RUBIO: We’re not going to negotiate with Iran over Hizballah unless they are willing to stop funding and supporting them.— Department of State (@StateDept) May 8, 2026
Our role is with the Lebanese government to prevent Hizballah from governing Lebanon and committing more acts of terrorism. pic.twitter.com/IDVgTChFp7
Για «ανεύθυνη στρατιωτική περιπέτεια» κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο ΑραγτσίΑπό την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «ανεύθυνη στρατιωτική περιπέτεια», καθώς η αμερικανική πλευρά συνεχίζει να υπονομεύει τις διπλωματικές προσπάθειες υπέρ της κλιμάκωσης των στρατιωτικών ενεργειών χωρίς να παρέχει συγκεκριμένες εξηγήσεις.
Every time a diplomatic solution is on the table, the U.S. opts for a reckless military adventure. Is it a crude pressure tactic? Or the result of a spoiler once again duping POTUS into another quagmire?— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 8, 2026
Whatever the causes, outcome is the same: Iranians never bow to pressure. pic.twitter.com/ev7dMIebNB
«Είναι τακτική ωμής πίεσης ή αποτέλεσμα ενός ανατροπέα που ξανά έβαλε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε ένα νέο βάλτο;» ανέφερε ο Αραγτσί στο X. «Όποιοι και αν είναι οι λόγοι, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οι Ιρανοί ποτέ δεν υποκύπτουν στην πίεση».
Ο Αραγτσί απάντησε επίσης σε δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο η CIA εκτιμά ότι το Ιράν διατηρεί το 75% των αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων που είχε πριν τον πόλεμο.
«Η CIA κάνει λάθος. Τα αποθέματα πυραύλων και η χωρητικότητα των εκτοξευτών μας δεν ανέρχονται στο 75% σε σύγκριση με τις 28 Φεβρουαρίου. Ο σωστός αριθμός είναι 120%», γράφει.
