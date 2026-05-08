«Μόνο οι χαζοί δεν απαντούν όταν πυροβολούνται», είπε ο Ρούμπιο για τα χθεσινά πυρά κατά Ιρανών στο Ορμούζ
Σήμερα περιμένουμε την απάντηση της Τεχεράνης, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών από τη Ρώμη - Για «ανεύθυνη στρατιωτική περιπέτεια» κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο Αραγτσί

Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν χθες ήταν «ξεχωριστή και διαφορετική από την Επιχείρηση Epic Fury», τόνισε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και επανέλαβε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να απαντά «αμυντικά» σε προκλήσεις της Τεχεράνης. Παράλληλα, κατέστησε σαφή την «κόκκινη γραμμή» των ΗΠΑ: οποιαδήποτε απειλή κατά των Αμερικανών θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Η Επιχείρηση Epic Fury, εξήγησε ο Ρούμπιο από τη Ρώμη, ήταν μια επιθετική επιχείρηση που στόχευε την καταστροφή των πυραυλικών εκτοξεύσεων, του ναυτικού και της αεροπορίας του Ιράν.

«Αυτό που είδατε χθες ήταν αμερικανικά καταδρομικά να κινούνται μέσω διεθνών υδάτων και να πυροβολούνται από τους Ιρανούς, και οι ΗΠΑ αντέδρασαν αμυντικά για να προστατευτούν», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην ιταλική πρωτεύουσα.



«Μόνο οι χαζές χώρες δεν ανταπαντούν όταν πυροβολούνται. Και εμείς δεν είμαστε μια χαζή χώρα», πρόσθεσε ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης. 

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ έχουν θέσει «κόκκινες γραμμές» στο Ιράν, ο Ρούμπιο δήλωσε: «Η κόκκινη γραμμή είναι σαφής: αν απειλήσουν τους Αμερικανούς, θα ανατιναχτούν», επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση περί άρνησης στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

«Το Ιράν ισχυρίζεται πλέον ότι του ανήκει — ότι έχει το δικαίωμα να ελέγχει μια διεθνή πλωτή οδό. Ισχυρίζεται ότι έχει το δικαίωμα να την ελέγχει. Τι θα κάνει ο κόσμος γι’ αυτό; Θα δεχτεί ο κόσμος ότι το Ιράν ελέγχει πλέον μια διεθνή πλωτή οδό; Γιατί αν ο κόσμος είναι διατεθειμένος να το αποδεχτεί, τότε ας είναι έτοιμος, γιατί υπάρχουν περίπου 10 άλλες χώρες που θα αρχίσουν να κάνουν το ίδιο σε διεθνείς πλωτές οδούς κοντά στα σύνορά τους. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο που προσπαθούν να το θεωρήσουν φυσιολογικό», σημείωσε ο Ρούμπιο για την κατάσταση στα Στενά.

Επιπλέον, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν απάντηση από το Ιράν την Παρασκευή σχετικά με την πρότασή τους να τερματιστεί ο πόλεμος. «Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει η απάντηση. Η ελπίδα είναι ότι θα είναι κάτι που θα μας οδηγήσει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους.



Για «ανεύθυνη στρατιωτική περιπέτεια» κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο Αραγτσί

Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «ανεύθυνη στρατιωτική περιπέτεια», καθώς η αμερικανική πλευρά συνεχίζει να υπονομεύει τις διπλωματικές προσπάθειες υπέρ της κλιμάκωσης των στρατιωτικών ενεργειών χωρίς να παρέχει συγκεκριμένες εξηγήσεις.



«Είναι τακτική ωμής πίεσης ή αποτέλεσμα ενός ανατροπέα που ξανά έβαλε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε ένα νέο βάλτο;» ανέφερε ο Αραγτσί στο X. «Όποιοι και αν είναι οι λόγοι, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οι Ιρανοί ποτέ δεν υποκύπτουν στην πίεση».

Ο Αραγτσί απάντησε επίσης σε δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο η CIA εκτιμά ότι το Ιράν διατηρεί το 75% των αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων που είχε πριν τον πόλεμο.

«Η CIA κάνει λάθος. Τα αποθέματα πυραύλων και η χωρητικότητα των εκτοξευτών μας δεν ανέρχονται στο 75% σε σύγκριση με τις 28 Φεβρουαρίου. Ο σωστός αριθμός είναι 120%», γράφει.
