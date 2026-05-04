Μουσείο στη Βασιλεία προσφέρει δωρεάν είσοδο στους επισκέπτες του αρκεί να βγάλουν τα ρούχα τους, δείτε βίντεο
Παρουσιάζει την έκθεση «Λουόμενες» του Σεζάρ και χαρίζει το αντίτιμο των 27 ευρώ
Στο μουσείο Fondation Beyeler, έξω από τη Βασιλεία, πραγματοποιήθηκε μια ασυνήθιστη δράση που συνδύασε την τέχνη με την τόλμη. Οι επισκέπτες κλήθηκαν να αφήσουν τα καθημερινά τους ρούχα και να περιηγηθούν στους χώρους φορώντας μαγιό.
Όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εξασφάλισαν δωρεάν είσοδο, αποφεύγοντας το αντίτιμο των 25 φράγκων, δηλαδή λίγο πάνω από 27 ευρώ. Πολλοί συμμετέχοντες εμφανίστηκαν με πλήρη «εξοπλισμό» παραλίας, όπως σκουφάκια κολύμβησης, ενώ κάποιοι κινήθηκαν ξυπόλητοι και χαλάρωσαν στον κήπο του μουσείου.
Η εκδήλωση, με τίτλο «Ημέρα των Λουόμενων», σχεδιάστηκε από τον Ιταλό καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν και λειτουργεί συμπληρωματικά στην έκθεση του Γάλλου μεταϊμπρεσιονιστή Πολ Σεζάν.
Η διάσημη σειρά «Λουόμενες» του Σεζάν απεικονίζει γυμνές ανθρώπινες μορφές σε φυσικά τοπία, αναδεικνύοντας την αρμονική συνύπαρξη σώματος και φύσης. Σύμφωνα με το μουσείο, η δράση επιδιώκει να ενισχύσει αυτή τη σύνδεση, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο μεταξύ έργου και θεατή.
«Νομίζω ότι είναι αρκετά παράλογο, αλλά στην πραγματικότητα μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα», ανέφερε ένας επισκέπτης, επισημαίνοντας τον τολμηρό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.
Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι η δράση εισάγει στοιχεία χιούμορ και ελευθερίας, ενώ παράλληλα επιχειρεί να σπάσει τους παραδοσιακούς, συχνά συντηρητικούς, κανόνες των μουσείων. Πολλοί συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η εμπειρία τους ώθησε να προσεγγίσουν την τέχνη με έναν πιο άμεσο και βιωματικό τρόπο.
