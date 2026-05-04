Πολύχρωμα σύννεφα εμφανίστηκαν στον ουρανό της Ινδονησίας: Το φαινόμενο που έγινε viral, πώς το εξηγούν οι ειδικοί
Το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Μαΐου στην περιοχή Τζονγκόλ και σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  - Τι είναι ο ιριδισμός των νεφών

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, που μετεωρολογικά είναι γνωστό ως ιριδισμός των νεφών, κατέγραψαν χρήστες της πλατφόρμας Χ στην Ινδονησία, με τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν να κάνουν  τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις αναφορές το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Μαΐου στην περιοχή Τζονγκόλ, στην περιφέρεια Μπογκόρ της Ινδονησίας, όπου κάτοικοι είδαν τον ουρανό να «ντύνεται» με εντυπωσιακές αποχρώσεις.

Στα πλάνα, τα σύννεφα εμφανίζονται να αλλάζουν χρώμα, με αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου και του μπλε, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει ουράνιο τόξο. Πολλοί χρήστες στα social media αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για βίντεο που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο αρκετοί επιβεβαίωσαν τη γνησιότητά του.

Ιριδισμός νεφών, ένα μοναδικό φαινόμενο

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ιριδισμός των νεφών προκαλείται όταν το ηλιακό φως περιθλάται και παρεμβάλλεται καθώς περνά μέσα από πολύ μικρά σταγονίδια νερού ή παγοκρυστάλλους στην ατμόσφαιρα. Η ομοιομορφία στο μέγεθος των σταγονιδίων και η κατάλληλη γωνία του φωτός οδηγούν στη δημιουργία των χαρακτηριστικών χρωμάτων.

Αν και το φαινόμενο δεν είναι εξαιρετικά σπάνιο, απαιτεί συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν καταγράφεται. Η Ινδονησία, λόγω του τροπικού της κλίματος και της υψηλής υγρασίας, προσφέρει συχνά το κατάλληλο περιβάλλον για την εμφάνισή του.
