Κάθειρξη 30 ετών ζητούν Ολλανδοί εισαγγελείς για έναν Σύρο κατηγορούμενο για βασανιστήρια και βιασμούς κρατουμένων
ΚΟΣΜΟΣ
Βιασμοί Βασανιστήρια Μπασάρ αλ Άσαντ Ολλανδία

«Όχι μόνο μου τσάκισε το κορμί, αλλά μου ποδοπάτησε την ψυχή, ήταν ο χειρότερος εφιάλτης της ζωής μου», είπε ένας από τα θύματα που "μπήκε στη φυλακή παιδί και βγήκε τραυματισμένος ενήλικας"

Η εισαγγελία της Ολλανδίας ζήτησε σήμερα (22/4) να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 30 ετών σε έναν Σύρο που κατηγορείται για βασανιστήρια και βιασμούς κρατουμένων την εποχή που ήταν μέλος μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης η οποία στήριζε την κυβέρνηση του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Ραφίκ Α., 58 ετών (το επώνυμό του δεν ανακοινώθηκε από το δικαστήριο), βαρύνεται με 25 κατηγορίες, όπως βασανιστήρια, σεξουαλική βία και βιασμό –αδικήματα που χαρακτηρίζονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας– σε βάρος εννέα ανθρώπων το 2013 και 2014. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε ανάμιξή του στην υπόθεση.

Είναι η πρώτη φορά που ολλανδικό δικαστήριο εξετάζει εγκλήματα που διέπραξαν στη Συρία οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις. Είναι επίσης η πρώτη φορά που οι εισαγγελικές αρχές κατέταξαν τη σεξουαλική βία στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.



Αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας του Άσαντ έχουν προσαχθεί σε δίκες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γερμανία.

Οι μάρτυρες που επέζησαν από τις επιθέσεις του Ραφίκ Α. αφηγήθηκαν τα σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν. «Όχι μόνο μου τσάκισε το κορμί, αλλά μου ποδοπάτησε την ψυχή. Ήταν ο χειρότερος εφιάλτης της ζωής μου», είπε ένας από αυτούς που «μπήκε στη φυλακή παιδί και βγήκε τραυματισμένος ενήλικας».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ραφίκ Α. ήταν ο επικεφαλής της ομάδας ανακρίσεων των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων (NDF) στη Σαλαμίγια της Συρίας μεταξύ 2013-14. Η NDF ήταν παραστρατιωτική οργάνωση που πολέμησε στο πλευρό της κυβέρνησης του Άσαντ.

Κλείσιμο
Ο 58χρονος συνελήφθη το 2023 στην Ολλανδία, όπου ζούσε επί αρκετά χρόνια ως αιτών άσυλο.

Η ολλανδική νομοθεσία επιτρέπει να προσάγονται σε δίκη αλλοδαποί για εγκλήματα που διέπραξαν σε άλλες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράστες ή κάποια από τα θύματά τους ζουν στην Ολλανδία.

Για αύριο είναι προγραμματισμένες οι τελικές αγορεύσεις των συνηγόρων του Ραφίκ Α. των δικηγόρων των θυμάτων. Η ετυμηγορία θα ανακοινωθεί στις 9 Ιουνίου.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

