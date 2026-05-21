Για 17η χρονιά το Stelios Philanthropic Foundation και ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, επιβραβεύουν νέους επιχειρηματίες με καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις.
Μάριος Ηλιόπουλος: Από τις κούπες στον πολυσυζητημένο λόγο που έγραψε ο ίδιος
Αγώνας δρόμου αποδείχτηκε η Κυριακή 17 Μαΐου για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος πρόλαβε να αγωνιστεί στην Ανάβαση Κύμης, να κατακτήσει τη νίκη και λίγες ώρες αργότερα να πανηγυρίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια το πρωτάθλημα της ΑΕΚ…
Αγώνας δρόμου αποδείχτηκε η Κυριακή 17 Μαΐου για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος πρόλαβε να αγωνιστεί στην Ανάβαση Κύμης, να κατακτήσει τη νίκη και λίγες ώρες αργότερα να πανηγυρίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια το πρωτάθλημα της ΑΕΚ…
Η ΑΕΚ γιόρτασε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της με μία εντυπωσιακή φιέστα στην Allwyn Arena, αμέσως μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό. Το σόου που είχαν ετοιμάσει οι άνθρωποι της ομάδας ήταν φαντασμαγορικό, όμως την παράσταση έκλεψε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έφερε το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο οδηγώντας το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, ένα Ford Fiesta Rallycross 650+ ίππων.
Ο Super Mario, που τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί στον θεσμό των αναβάσεων στην κορυφαία κατηγορία Formula Saloon, μπήκε στο γήπεδο με το αγωνιστικό του, προσφέροντας ένα θέαμα ασυνήθιστο για ποδοσφαιρική φιέστα. Για όσους τον γνωρίζουν από τον χώρο των αγώνων, η εικόνα αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη. Ο Ηλιόπουλος έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αγαπά το θέαμα και θέλει πάντα να προσφέρει κάτι διαφορετικό.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr