Μάριος Ηλιόπουλος: Από τις κούπες στον πολυσυζητημένο λόγο που έγραψε ο ίδιος

Η ΑΕΚ γιόρτασε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της με μία εντυπωσιακή φιέστα στην Allwyn Arena, αμέσως μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό. Το σόου που είχαν ετοιμάσει οι άνθρωποι της ομάδας ήταν φαντασμαγορικό, όμως την παράσταση έκλεψε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έφερε το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο οδηγώντας το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, ένα Ford Fiesta Rallycross 650+ ίππων.

Ο Super Mario, που τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί στον θεσμό των αναβάσεων στην κορυφαία κατηγορία Formula Saloon, μπήκε στο γήπεδο με το αγωνιστικό του, προσφέροντας ένα θέαμα ασυνήθιστο για ποδοσφαιρική φιέστα. Για όσους τον γνωρίζουν από τον χώρο των αγώνων, η εικόνα αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη. Ο Ηλιόπουλος έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αγαπά το θέαμα και θέλει πάντα να προσφέρει κάτι διαφορετικό.





